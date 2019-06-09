Українців підозрюють у шахрайстві з банківськими картками

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У Бангладеш затримали шістьох громадян України за підозрою в шахрайстві з банківськими картками.

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Про це повідомляє видання «Українська правда» з посиланням на інформовані джерела.

У Міністерстві закордонних справ (МЗС) України виданню повідомили, що посольство України в Індії звернулося в МЗС Бангладеш з клопотанням щодо цього інциденту, щоб встановити причину затримання українців.

За словами заступника директора департаменту консульської служби МЗС України Василя Кирилича, завтра в посольстві Бангладеш в столиці Індії Делі відбудеться зустріч дипломатів з цього питання.

Крім того, для зустрічі із затриманими та проведення зустрічей з компетентними органами країни в Бангладеш з відрядженням відправиться український консул.

За словами Кирилича, посольство України підтримує контакт з адвокатом затриманих та їхніми рідними.

Нагадаємо, в травні в Єгипті за порушення держкордону затримали 17 українських моряків — членів екіпажу танкера Sea Shark. В кінці травня всі затримані моряки повернулися до України.