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Украинцев подозревают в мошенничестве с банковскими карточками

В Бангладеш задержали украинцев по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками — СМИ

9 июн 2019, 16:28
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В Бангладеш задержали шестерых граждан Украины по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками.

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Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники.

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины изданию сообщили, что посольство Украины в Индии обратилось в МИД Бангладеш с ходатайством относительно этого инцидента, чтобы установить причину задержания украинцев.

По словам заместителя директора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, завтра в посольстве Бангладеш в столице Индии Дели состоится встреча дипломатов по этому вопросу.

Кроме того, для встречи с задержанными и проведения встреч с компетентными органами страны в Бангладеш с командировкой отправится украинский консул.

По словам Кирилича, посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и их родными.

Напомним, в мае в Египте за нарушение госграницы задержали 17 украинских моряков — членов экипажа танкера Sea Shark. В конце мая все задержанные моряки возвратились в Украину.


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