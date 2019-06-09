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Украинцев подозревают в мошенничестве с банковскими карточками
В Бангладеш задержали украинцев по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками — СМИhttps://racurs.ua/n122957-v-bangladesh-zaderjali-ukraincev-po-podozreniu-v-moshennichestve-s-bankovskimi-kartochkami-smi.htmlРакурс
В Бангладеш задержали шестерых граждан Украины по подозрению в мошенничестве с банковскими карточками.
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Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на информированные источники.
В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины изданию сообщили, что посольство Украины в Индии обратилось в МИД Бангладеш с ходатайством относительно этого инцидента, чтобы установить причину задержания украинцев.
По словам заместителя директора департамента консульской службы МИД Украины Василия Кирилича, завтра в посольстве Бангладеш в столице Индии Дели состоится встреча дипломатов по этому вопросу.
Кроме того, для встречи с задержанными и проведения встреч с компетентными органами страны в Бангладеш с командировкой отправится украинский консул.
По словам Кирилича, посольство Украины поддерживает контакт с адвокатом задержанных и их родными.
Напомним, в мае в Египте за нарушение госграницы задержали 17 украинских моряков — членов экипажа танкера Sea Shark. В конце мая все задержанные моряки возвратились в Украину.
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