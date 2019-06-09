Наступної доби в Україні дощитиме

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Погода в Україні 10 червня буде дощовою в більшості регіонів, окрім частини південних та східних областей. Можливі грози.

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Температура повітря коливатиметься в межах 14−20° вночі та 26−33° вдень. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 10 червня буде дощовою вдень та вночі. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 17−19°, вдень піднімуться до 28−30°. Вітер східний, 5−10 м/с.

У Львові наступна доба також буде дощовою. Вночі очікується 15−17°, вдень — 26−28°. Вітер південно-східний, 5−10 м/с.

В Одесі синоптики також прогнозують дощ вдень і вночі. Термометри вночі покажуть 18−20°, вдень — 29−31°. Вітер північно-східний, 7−12 м/с.

У Дніпрі 10 червня також дощитиме. Вночі синоптики обіцяють 18−20°, вдень — 31−33°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

У Харкові синоптики прогнозують дощ вночі, вдень — без опадів. Температура повітря вночі становитиме 17−19°, вдень — 30−32°. Вітер північно-східний, 5−10 м/с.

На Закарпатті протягом доби також дощитиме. Вночі температура становитиме 15−17°, вдень — 28−30°. Вітер східний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 10 червня буде порівняно спокійним. Синоптики прогнозують лише невеликі збурення.

Нагадаємо, в Одесі сильні дощі спровокували масштабну повінь, котра призвела до прориву дамб.