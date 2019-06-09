В течение суток погода в Украине будет оставаться дождливой

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Погода в Украине 10 июня будет дождливой в большинстве регионов, кроме части южных и восточных областей. Возможны грозы.

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Температура воздуха будет колебаться в пределах 14−20° ночью и 26−33° днем. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 10 июня будет дождливой днем и ночью. Ночью столбики термометров опустятся до 17−19°, днем поднимутся до 28−30°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Во Львове следующие сутки также будут дождливыми. Ночью ожидается 15−17°, днем — 26−28°. Ветер юго-восточный, 5−10 м/с.

В Одессе синоптики также прогнозируют дождь днем и ночью. Термометры ночью покажут 18−20°, днем — 29−31°. Ветер северо-восточный, 7−12 м/с.

В Днепре 10 июня также ожидается дождь. Ночью синоптики обещают 18−20°, днем — 31−33°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

В Харькове синоптики прогнозируют дождь ночью, днем — без осадков. Температура воздуха ночью составит 17−19°, днем — 30−32°. Ветер северо-восточный, 5−10 м/с.

На Закарпатье в течение суток также будет идти дождь. Ночью температура составит 15−17°, днем — 28−30°. Ветер восточный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 10 июня будет сравнительно спокойной. Синоптики прогнозируют лишь небольшие возмущения.

Напомним, в Одессе сильные дожди спровоцировали масштабное наводнение, которое привело к прорыву дамб.