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Поплавский возглавил список кандидатов от «Аграрной партии». Фото: пресс-служба КНУКиИ
Поплавский возглавил список кандидатов от «Аграрной партии»https://racurs.ua/n122955-poplavskiy-vozglavil-spisok-kandidatov-ot-agrarnoy-partii.htmlРакурс
Ректор Киевского национального университета культуры Михаил Поплавский пойдет на внеочередные выборы в парламент в составе Аграрной партии. Певец возглавил список кандидатов от политической силы.
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Во время внеочередного съезда «Аграрной партии» представили первую двадцатку кандидатов. Всего от партии пойдут 179 человек. Об этом сообщается в пресс-службе политической силы.
- После Поплавского в списке идет член Политсовета партии Лилия Бортич.
- Третьим номером политической силы стал заместитель главы Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук.
- Далее идет руководительница Молодежного крыла Аграрной партии Анна Мадей.
- Представили также политика Владимира Шушкевича.
За ними следуют:
- Сергей Гайдай.
- Наталья Веровчук.
- Сергей Иващук
- Олег Николенко.
- Александр Луцкий.
- Сергей Таровик.
- Владимир Федоренко.
- Олег Корбан.
- Алим Мищук.
- Андрей Сельский.
- Александр Паливода.
- Арсен Дидур.
- Игорь Волошенюк.
- Сергей Карпенко.
- Виктор Салюта.
Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня со своими списками избирателей познакомили партии «Слуга народа» и «Европейская Солидарность».
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