Поплавский возглавил список кандидатов от «Аграрной партии». Фото: пресс-служба КНУКиИ

https://racurs.ua/n122955-poplavskiy-vozglavil-spisok-kandidatov-ot-agrarnoy-partii.html

Ракурс

Ректор Киевского национального университета культуры Михаил Поплавский пойдет на внеочередные выборы в парламент в составе Аграрной партии. Певец возглавил список кандидатов от политической силы.

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Во время внеочередного съезда «Аграрной партии» представили первую двадцатку кандидатов. Всего от партии пойдут 179 человек. Об этом сообщается в пресс-службе политической силы.

После Поплавского в списке идет член Политсовета партии Лилия Бортич.

Третьим номером политической силы стал заместитель главы Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук.

Далее идет руководительница Молодежного крыла Аграрной партии Анна Мадей.

Представили также политика Владимира Шушкевича.

За ними следуют:

Сергей Гайдай.

Наталья Веровчук.

Сергей Иващук

Олег Николенко.

Александр Луцкий.

Сергей Таровик.

Владимир Федоренко.

Олег Корбан.

Алим Мищук.

Андрей Сельский.

Александр Паливода.

Арсен Дидур.

Игорь Волошенюк.

Сергей Карпенко.

Виктор Салюта.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня со своими списками избирателей познакомили партии «Слуга народа» и «Европейская Солидарность».