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Ракурс
Поплавский возглавил список кандидатов от «Аграрной партии». Фото: пресс-служба КНУКиИ

Поплавский возглавил список кандидатов от «Аграрной партии»

9 июн 2019, 15:13
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Ректор Киевского национального университета культуры Михаил Поплавский пойдет на внеочередные выборы в парламент в составе Аграрной партии. Певец возглавил список кандидатов от политической силы.

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Во время внеочередного съезда «Аграрной партии» представили первую двадцатку кандидатов. Всего от партии пойдут 179 человек. Об этом сообщается в пресс-службе политической силы.

  • После Поплавского в списке идет член Политсовета партии Лилия Бортич.
  • Третьим номером политической силы стал заместитель главы Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук.
  • Далее идет руководительница Молодежного крыла Аграрной партии Анна Мадей.
  • Представили также политика Владимира Шушкевича.

За ними следуют:

  • Сергей Гайдай.
  • Наталья Веровчук.
  • Сергей Иващук
  • Олег Николенко.
  • Александр Луцкий.
  • Сергей Таровик.
  • Владимир Федоренко.
  • Олег Корбан.
  • Алим Мищук.
  • Андрей Сельский.
  • Александр Паливода.
  • Арсен Дидур.
  • Игорь Волошенюк.
  • Сергей Карпенко.
  • Виктор Салюта.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня со своими списками избирателей познакомили партии «Слуга народа» и «Европейская Солидарность».

Источник: Ракурс


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