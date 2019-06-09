В Молдове временный президент объявил о роспуске парламента. Фото: Radio Сhisinau

https://racurs.ua/n122954-v-moldove-vremennyy-prezident-obyavil-o-rospuske-parlamenta.html

Ракурс

В Молдове объявили о роспуске парламента. Указ подписал временный и. о. президента Молдовы Павел Филип.

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Филипп, который накануне был назначен решением Конституционного суда, заявил, что досрочные выборы планируют провести 6 сентября этого года. Об этом сообщает Radio Сhisinau, передает «РБК-Украина».

Отметим, что Филипп перед назначением был заместителем председателя демократов.

Конституционный суд 7 июня заявил, что необходимо распустить парламент, так как он не способен сформировать правительство. Президент Игорь Додон отказался подписывать указ и предлагал компромисс.

Также парламент страны проигнорировал Конституционный суд и, вместо роспуска, проголосовал за нового премьер-министра от партии «Действие и солидарность» Майю Санду. Между тем Конституционный суд Молдовы назвал назначение Санды неконституционным.

В местных изданиях отмечают, что накануне суд принимал решения даже без публичных обсуждений. Вместо этого, юридическое учреждение сразу публиковала свои решения.

Как известно, вчера вечером под государственными учреждениями собрались граждане с палатками, которые заблокировали доступ к зданиям.

Как ранее сообщал «Ракурс», демократы планируют провести масштабный митинг в столице Молдовы.