У Молдові тимчасовий президент оголосив про розпуск парламенту. Фото: Radio Сhisinau

https://racurs.ua/ua/n122954-u-moldovi-tymchasovyy-prezydent-ogolosyv-pro-rozpusk-parlamentu.html

Ракурс

У Молдові оголосили розпуск парламенту. Указ підписав тимчасовий в. о. президента Молдови Павел Філіп.

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Філіп, якого напередодні призначили рішенням Конституційного суду, заявив, що дострокові вибори планують провести 6 вересня цього року. Про це повідомляє Radio Сhisinau, передає «РБК-Україна».

Зазначимо, що Філіп перед призначенням був заступником голови демократів.

Конституційний суд 7 червня заявив, що необхідно розпустити парламент, так як він нездатний сформувати уряд. Президент Ігор Додон відмовився підписувати указ і пропонував компроміс.

Також парламент країни проігнорував Конституційний суд і, замість розпуску, проголосував за нового прем'єр міністра від партії «Дія і солідарність» Майю Санду. Тим часом Конституційний суд Молдови назвав призначення Санди неконституційним.

У місцевих виданнях зазначають, що напередодні суд приймав рішення навіть без публічних обговорень. Замість цього, юридична установа одразу публікувала свої рішення.

Як відомо, вчора ввечері під державними установами зібралися громадяни з палатками, які заблокували доступ до будівель.

Як раніше повідомляв «Ракурс», демократи планують провести масштабний мітинг у столиці Молдови.