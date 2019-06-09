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Ракурс
Поплавський очолив список кандидатів від «Аграрної партії». Фото: пресс-служба КНУКиИ

Поплавський очолив список кандидатів від «Аграрної партії»

9 чер 2019, 15:13
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Ректор Київського національного університету культури Михайло Поплавський піде на позачергові вибори до парламенту у складі Аграрної партії. Співак очолив список кандидатів від політичної сили.

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Під час позачергового з’їзду «Аграрної партії» представили першу двадцятку кандидатів. Усього від партії підуть 179 осіб. Про це повідомляється у прес-службі політичної сили.

  • За Поплавським у списку йде член Політради партії Лілія Бортич.
  • Третім номером політичної сили став заступник очільника Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.
  • Далі йде очільниця Молодіжного крила Аграрної партії Анна Мадей.
  • Представили також політика Володимира Шушкевича.

За ними йдуть:

  • Сергій Гайдай.
  • Наталія Веровчук.
  • Сергій Іващук.
  • Олег Ніколенко.
  • Олександр Луцький.
  • Сергій Таровик.
  • Володимир Федоренко.
  • Олег Корбан.
  • Алім Міщук.
  • Андрій Сельський.
  • Олександр Паливода.
  • Арсен Дідур.
  • Ігор Волошенюк.
  • Сергій Карпенко.
  • Віктор Салюта.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні зі своїми списками виборців познайомили партії «Слуга народу» та «Європейська Солідарність».

Джерело: Ракурс


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