Ракурсhttps://racurs.ua/
Поплавський очолив список кандидатів від «Аграрної партії». Фото: пресс-служба КНУКиИ
Поплавський очолив список кандидатів від «Аграрної партії»https://racurs.ua/ua/n122955-poplavskyy-ocholyv-spysok-kandydativ-vid-agrarnoyi-partiyi.htmlРакурс
Ректор Київського національного університету культури Михайло Поплавський піде на позачергові вибори до парламенту у складі Аграрної партії. Співак очолив список кандидатів від політичної сили.
Loading...
Під час позачергового з’їзду «Аграрної партії» представили першу двадцятку кандидатів. Усього від партії підуть 179 осіб. Про це повідомляється у прес-службі політичної сили.
- За Поплавським у списку йде член Політради партії Лілія Бортич.
- Третім номером політичної сили став заступник очільника Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.
- Далі йде очільниця Молодіжного крила Аграрної партії Анна Мадей.
- Представили також політика Володимира Шушкевича.
За ними йдуть:
- Сергій Гайдай.
- Наталія Веровчук.
- Сергій Іващук.
- Олег Ніколенко.
- Олександр Луцький.
- Сергій Таровик.
- Володимир Федоренко.
- Олег Корбан.
- Алім Міщук.
- Андрій Сельський.
- Олександр Паливода.
- Арсен Дідур.
- Ігор Волошенюк.
- Сергій Карпенко.
- Віктор Салюта.
Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні зі своїми списками виборців познайомили партії «Слуга народу» та «Європейська Солідарність».
Загрузка...