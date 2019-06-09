Поплавський очолив список кандидатів від «Аграрної партії». Фото: пресс-служба КНУКиИ

https://racurs.ua/ua/n122955-poplavskyy-ocholyv-spysok-kandydativ-vid-agrarnoyi-partiyi.html

Ракурс

Ректор Київського національного університету культури Михайло Поплавський піде на позачергові вибори до парламенту у складі Аграрної партії. Співак очолив список кандидатів від політичної сили.

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Під час позачергового з’їзду «Аграрної партії» представили першу двадцятку кандидатів. Усього від партії підуть 179 осіб. Про це повідомляється у прес-службі політичної сили.

За Поплавським у списку йде член Політради партії Лілія Бортич.

Третім номером політичної сили став заступник очільника Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.

Далі йде очільниця Молодіжного крила Аграрної партії Анна Мадей.

Представили також політика Володимира Шушкевича.

За ними йдуть:

Сергій Гайдай.

Наталія Веровчук.

Сергій Іващук.

Олег Ніколенко.

Олександр Луцький.

Сергій Таровик.

Володимир Федоренко.

Олег Корбан.

Алім Міщук.

Андрій Сельський.

Олександр Паливода.

Арсен Дідур.

Ігор Волошенюк.

Сергій Карпенко.

Віктор Салюта.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні зі своїми списками виборців познайомили партії «Слуга народу» та «Європейська Солідарність».