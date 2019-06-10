Белоцерковскую фильтровальную станцию ​​отключили, запаса воды хватит на трое суток, фото — Zaxid.net

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Работу Белоцерковской насосно-фильтровальной станции временно прекратили в связи с попаданием химикатов в реку Рось.

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Станция обеспечивает водой города Белая Церковь Киевской области и Умань Черкасской области, в которых проживает в общей сложности более 300 тыс. человек, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Белая Церковь осталась без воды из-за утечки химикатов в реку Рось. В городе создан запас на сутки. Людям подвозят воду, кроме того, жители используют бюветы (колонки). Специалисты мониторят качество воды в местах водозабора и водохранилищах акватории реки Рось.

Людям рекомендовали воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории реки. Полицейские Киевщины посещают места массового отдыха граждан, расположенные вдоль течения реки в Тетиевском, Володарском, Белоцерковском, Рокитнянском, Богуславской и Таращанском районах. Кроме того, правоохранители совместно с работниками Косовского водохранилища патрулируют территорию водоема.

Во время патрулирования акватории члены групп не обнаружили следов химикатов или мертвых водных биоресурсов. Полиция открыла уголовное производство по факту загрязнения водоема вблизи села Збаржевка.

Напомним, что причиной экологического бедствия на Киевщине стало ДТП в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области. Автомобиль с химикатами упал в реку Рось, которая протекает по нескольким областям страны. В притоку Роси попала тонна инсектицида «Нурали B» и химикат унесло течением в другие регионы.