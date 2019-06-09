Загрязнение реки Рось гербицидами: стало известно, отключат ли водоснабжение в Умани

В Умани не планируют отключать водоснабжение

https://racurs.ua/n122961-zagryaznenie-reki-ros-gerbicidami-stalo-izvestno-otkluchat-li-vodosnabjenie-v-umani.html

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В городе Умань Черкасской области пока не планируют отключать водоснабжение из-за загрязнения акватории реки Рось гербицидами вследствие попадания в водоем тонны ядовитых веществ.

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Пресс-служба коммунального предприятия «Уманьводоканал» отмечает, что водоснабжение города будет осуществляться в обычном режиме, поэтому населению не нужно заранее запасаться водой.

Сегодня в 23.00 в Белой Церкви планируют отключить водоснабжение. Воду из реки Рось в Умань поставляет водопровод «Белая Церковь — Умань».

Отмечается, что лаборатория «Билоцеркивводы» работает в усиленном режиме, качество воды проверяется каждый час и пока отклонения отсутствуют.

В случае прекращения поставок питьевой воды ООО «Билоцеркиввода» водоснабжение города будет осуществляться за счет собственных скважин и запасов питьевой воды в резервуарах, — отмечают в «Уманьводоканале».

В то же время в соцсетях жители города сообщают об отсутствии водоснабжения в некоторых районах города.

В «Уманьводоканал» отмечают, что из-за массового набора воды населением произошло снижение давления в сетях водоснабжения, из-за чего наблюдается исчезновение воды на верхних этажах домов.

Напомним, в полиции сегодня сообщили, что гербициды, которые попали в водоемы в результате ДТП в районе села Збаржевка Погребищенского района Винницкой области, были похищены из сельхозпредприятий региона.