Беларусь вернула России почти полтысячи тонн загрязненной нефти

Беларусь вернула России почти полтысячи тонн загрязненной нефтиhttps://racurs.ua/n122960-belarus-vernula-rossii-pochti-poltysyachi-tonn-zagryaznennoy-nefti.htmlРакурс
Белорусский концерн «Белнефтехим» перекачал в Россию 450 тыс. тонн загрязненной хлорорганикой нефти из двух веток нефтепровода «Дружба», которые идут от города Мозыря до границы с Польшей.
Эту нефть уже заменили на качественную. В результате вчера в 21.00 на пограничную польскую перекачивающую станцию «Адамово» поступила чистая нефть. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».
После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня 2019 года, — отмечают в пресс-службе концерна.
В этом месяце в западном направлении белорусская компания планирует ежедневно перекачивать 65 тыс. тонн нефти.
Отмечается, что транспортировка нефти в направлении Украины проходит по графику.
До первых чисел июля планируется перекачать загрязненную нефть из третьей ветви нефтепровода — от белорусского города Адамова (Минская область) до Мозыря.
К середине августа запланирована очистка от загрязненной нефти четвертой ветки нефтепровода — от Мозыря до российского города Унеча (Брянская область).
Транзит загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» Беларусь остановила во второй половине апреля.
Напомним, в мае президент Беларуси Александр Лукашенко оценил убытки Беларуси от поставок некачественной российской нефти в сотни миллионов долларов.