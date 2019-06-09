Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Загрязненную нефть откачали из двух веток нефтепровода «Дружба», фото: ТСН

Беларусь вернула России почти полтысячи тонн загрязненной нефти

9 июн 2019, 18:13
999

Белорусский концерн «Белнефтехим» перекачал в Россию 450 тыс. тонн загрязненной хлорорганикой нефти из двух веток нефтепровода «Дружба», которые идут от города Мозыря до границы с Польшей.

Loading...

Эту нефть уже заменили на качественную. В результате вчера в 21.00 на пограничную польскую перекачивающую станцию «Адамово» поступила чистая нефть. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня 2019 года, — отмечают в пресс-службе концерна.

В этом месяце в западном направлении белорусская компания планирует ежедневно перекачивать 65 тыс. тонн нефти.

Отмечается, что транспортировка нефти в направлении Украины проходит по графику.

До первых чисел июля планируется перекачать загрязненную нефть из третьей ветви нефтепровода — от белорусского города Адамова (Минская область) до Мозыря.

К середине августа запланирована очистка от загрязненной нефти четвертой ветки нефтепровода — от Мозыря до российского города Унеча (Брянская область).

Транзит загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» Беларусь остановила во второй половине апреля.

Напомним, в мае президент Беларуси Александр Лукашенко оценил убытки Беларуси от поставок некачественной российской нефти в сотни миллионов долларов.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Загрязнение реки Рось гербицидами: стало известно, отключат ли водоснабжение в Умани

В городе Умань пока не планируют отключать водоснабжение из-за загрязнения акватории реки Рось гербицидами. Из-за массового набора воды населением в сетях водоснабжения наблюдается снижение давления

Новости Украины
18:55

Гербициды, которые загрязнили реку Рось, были похищены из сельхозпредприятий Винницкой области — полиция

Гербициды, которые сегодня в результате ДТП попали в притоки реки Рось, были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов Винницкой области

Новости Украины
17:24
Новости партнеров
Загрузка...