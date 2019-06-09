Беларусь вернула России почти полтысячи тонн загрязненной нефти

Загрязненную нефть откачали из двух веток нефтепровода «Дружба», фото: ТСН

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Белорусский концерн «Белнефтехим» перекачал в Россию 450 тыс. тонн загрязненной хлорорганикой нефти из двух веток нефтепровода «Дружба», которые идут от города Мозыря до границы с Польшей.

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Эту нефть уже заменили на качественную. В результате вчера в 21.00 на пограничную польскую перекачивающую станцию «Адамово» поступила чистая нефть. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Белнефтехим».

После проверки качества нефти принято решение о возобновлении транзитной транспортировки нефти в направлении НПЗ Польши и Германии с 9 июня 2019 года, — отмечают в пресс-службе концерна.

В этом месяце в западном направлении белорусская компания планирует ежедневно перекачивать 65 тыс. тонн нефти.

Отмечается, что транспортировка нефти в направлении Украины проходит по графику.

До первых чисел июля планируется перекачать загрязненную нефть из третьей ветви нефтепровода — от белорусского города Адамова (Минская область) до Мозыря.

К середине августа запланирована очистка от загрязненной нефти четвертой ветки нефтепровода — от Мозыря до российского города Унеча (Брянская область).

Транзит загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» Беларусь остановила во второй половине апреля.

Напомним, в мае президент Беларуси Александр Лукашенко оценил убытки Беларуси от поставок некачественной российской нефти в сотни миллионов долларов.