Забруднену нафту відкачали з двох гілок нафтопроводу «Дружба», фото: ТСН

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Білоруський концерн «Белнефтехім» перекачав до Росії 450 тис. тонн забрудненої хлорорганікою нафти з двох гілок нафтопроводу «Дружба», котрі йдуть від міста Мозиря до кордону з Польщею.

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Цю нафту вже замінено на якісну. В результаті вчора о 21.00 на прикордонну польську перекачувальну станцію «Адамово» надійшла чиста нафта. Про це повідомляє прес-служба концерну «Белнефтехім».

Після перевірки якості нафти прийнято рішення про відновлення транзитного транспортування нафти в напрямку НПЗ Польщі і Німеччини з 9 червня 2019 року, — наголошують у прес-службі концерну.

В цьому місяці у західному напрямку білоруська компанія планує щодня перекачувати 65 тис. тонн нафти.

Зазначається, що транспортування нафти в напрямку України відбувається за графіком.

До перших чисел липня планується перекачати забруднену нафту з третьої гілки нафтопроводу — від білоруського міста Адамова (Мінська область) до Мозиря.

До середини серпня заплановане очищення від забрудненої нафти четвертої гілки нафтопроводу — від Мозиря до російського міста Унеча (Брянська область).

Транзит забрудненої нафти нафтопроводом «Дружба» Білорусь зупинила у другій половині квітня.

Нагадаємо, у травні президент Білорусі Олександр Лукашенко оцінив збитки Білорусі від постачання неякісної російської нафти у сотні мільйонів доларів.