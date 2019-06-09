Забруднення річки Рось отрутохімікатами: стало відомо, чи вимкнуть водопостачання в Умані

В Умані не планують вимикати водопостачання

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В місті Умань Черкаської області наразі не планують вимикати водопостачання через забруднення акваторії річки Рось гербіцидами внаслідок потрапляння у водойму тонни отруйних речовин.

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Прес-служба комунального підприємства «Уманьводоканал» наголошує, що водопостачання міста здійснюватиметься у звичному режимі, тому населенню не потрібно заздалегідь запасатися водою.

Сьогодні о 23.00 в Білій Церкві планують відключити водопостачання. Воду з річки Рось до Умані постачає водогін «Біла Церква — Умань».

Зазначається, що лабораторія «Білоцерківводи» працює в посиленому режимі, якість води перевіряється кожної години й наразі відхилення відсутні.

У разі припинення постачання питної води ТОВ «Білоцерківвода» водопостачання міста буде здійснюватися за рахунок власних свердловин та запасів питної води в резервуарах, — наголошують в «Уманьводоканалі».

Водночас у соцмережах жителі міста повідомляють про відсутність водопостачання в деяких районах міста.

В «Уманьводоканалі» зазначають, що через масовий набір води населенням відбулося зниження тиску в мережах водопостачання, через що спостерігається зникнення води на верхніх поверхах будинків.

Нагадаємо, у поліції сьогодні повідомили, що гербіциди, котрі потрапили до водойм внаслідок ДТП в районі села Збаржівка Погребищенського району Вінницької області, були викрадені із сільгосппідприємств регіону.