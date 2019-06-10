Выборы в Казахстане выигрывает действующий президент Токаев, фото - Радио Свобода

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства, которые состоялись 9 июня.

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Токаев набирает 70,76% голосов. Такие предварительные данные озвучил на брифинге 10 июня заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Константин Петров. За Токаева проголосовали 6,5 млн граждан. Это значит, что второго тура выборов не будет, кандидат от власти победит уже в первом, набрав более 50%.

Досрочные выборы были анонсированы временным главой государства, который заявил, что стране «нужно как можно быстрее выбрать постоянного президента». Токаев стал и. о. президента после отставки экс-президента Нурсултана Назарбаева в марте этого года.

Впрочем, Назарбаев не ушел с политики и продолжает возглавлять Совет безопасности страны, партию «Нур Отан» и входит в Конституционный совет республики.

Согласно конституции Казахстана, избранный президент будет возглавлять страну в течение пяти лет после голосования.

Выборы в стране проходили на фоне акций протеста. В столице Казахстана Нур-Султане и крупнейшем городе страны Алматы за участие в несанкционированных митингах задержали около 500 человек.