Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Задержание митингующего в Казахстане, фото: Mariya Gordeyeva

В Казахстане в день выборов задержали 500 митингующих (ВИДЕО)

9 июн 2019, 21:10
999

В столице Казахстана Нур-Султане и крупнейшем городе страны Алматы сегодня за участие в несанкционированных митингах задержали около 500 человек.

Loading...

В Министерстве внутренних дел (МВД) страны также заявляют, что предотвратили попытку перекрытия оживленной дороги в Нур-Султане в районе Дворца молодежи. Об этом сообщает издание Nur.kz.

Также в ведомстве отрицают информацию, которая распространялась соцсетями, о смерти одного из участников митингов в Нур-Султане. В МВД страны заявляют, что на самом деле один из участников митингов потерял сознание и ему была оказана своевременная медицинская помощь.

Сегодня в Казахстане проходили внеочередные президентские выборы. В Алматы, Нур-Султане и третьем по населению городе страны Шикменте сотни людей вышли на акции протеста, скандируя «Казахстан!», «Бостандык!» («Свобода!») и «Бойкот!».

В МВД страны заявляют, что эти протесты якобы организовал лидер запрещенного в стране оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

Напомним, столицу Казахстана Астану 23 марта переименовали в Нур-Султан.

Источник: 056.ua


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Задержанным в Бангладеш украинцам инкриминируют ограбление в составе преступной группировки

Группе украинцев из Бердичева, которых задержали во время поездки в Бангладеш, инкриминируют ограбление банкомата в составе организованной преступной группировки

Новости мира
20:21

Загрязнение реки Рось гербицидами: стало известно, отключат ли водоснабжение в Умани

В городе Умань пока не планируют отключать водоснабжение из-за загрязнения акватории реки Рось гербицидами. Из-за массового набора воды населением в сетях водоснабжения наблюдается снижение давления

Новости Украины
18:55
Новости партнеров
Загрузка...