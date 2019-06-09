Задержание митингующего в Казахстане, фото: Mariya Gordeyeva

https://racurs.ua/n122965-v-kazahstane-v-den-vyborov-zaderjali-500-mitinguuschih-video.html

Ракурс

В столице Казахстана Нур-Султане и крупнейшем городе страны Алматы сегодня за участие в несанкционированных митингах задержали около 500 человек.

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В Министерстве внутренних дел (МВД) страны также заявляют, что предотвратили попытку перекрытия оживленной дороги в Нур-Султане в районе Дворца молодежи. Об этом сообщает издание Nur.kz.

Также в ведомстве отрицают информацию, которая распространялась соцсетями, о смерти одного из участников митингов в Нур-Султане. В МВД страны заявляют, что на самом деле один из участников митингов потерял сознание и ему была оказана своевременная медицинская помощь.

Сегодня в Казахстане проходили внеочередные президентские выборы. В Алматы, Нур-Султане и третьем по населению городе страны Шикменте сотни людей вышли на акции протеста, скандируя «Казахстан!», «Бостандык!» («Свобода!») и «Бойкот!».

В МВД страны заявляют, что эти протесты якобы организовал лидер запрещенного в стране оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

Напомним, столицу Казахстана Астану 23 марта переименовали в Нур-Султан.