Затримання мітингувальника в Казахстані, фото: Mariya Gordeyeva

https://racurs.ua/ua/n122965-u-kazahstani-v-den-vyboriv-zatrymaly-500-mitynguvalnykiv-video.html

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У столиці Казахстану Нур-Султані та найбільшому місті країни Алмати сьогодні за участь у несанкціонованих мітингах затримали близько 500 людей.

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У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) країни також заявляють, що запобігли спробі перекриття жвавої дороги в Нур-Султані в районі Палацу молоді. Про це повідомляє видання Nur.kz.

Також у відомстві заперечують інформацію, котра поширювалася соцмережами, про смерть одного з учасників мітингів у Нур-Султані. У МВС країни заявляють, що насправді один із учасників мітингів втратив свідомість і йому була надана своєчасна медична допомога.

Сьогодні в Казахстані відбувалися позачергові президентські вибори. В Алмати, Нур-Султані та третьому за населенням місті країни Шикменті сотні людей вийшли на акції протесту, скандуючи «Казахстан!», «Бостандык!» («Свобода!») та «Бойкот!».

У МВС країни заявляють, що ці протести нібито організував лідер забороненого в країні опозиційного руху «Демократичний вибір Казахстану» Мухтар Аблязов, котрий проживає у Франції.

Нагадаємо, столицю Казахстану місто Астана 23 березня перейменували на Нур-Султан.