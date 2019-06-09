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У Бангладеш затримали шістьох українців з Бердичева, фото: anandabazar.com

Затриманим у Бангладеш українцям інкримінують пограбування у складі злочинного угруповання

9 чер 2019, 20:21
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Шістьом українцям, котрих нещодавно затримали в Бангладеш, інкримінують пограбування банкомата у складі організованого злочинного угруповання, а також спротив правоохоронцям під час затримання.

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Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента України.

Зазначається, що затримані — жителі Бердичева віком від 16 до 45 років. До Бангладеш вони вирушили в туристичну поїздку.

Востаннє родичі мали з ними телефонний зв’язок 31 травня. Відтоді зв’язатися із затриманими не вдавалося.

Зазначається, що невдовзі до Бангладеш вирушить консульська група на чолі з першим секретарем із консульських питань українського посольства в Індії Олександром Громовим, щоб детально з’ясувати ситуацію та допомогти затриманим українцям. Зокрема, їм буде надана допомога в пошукові приватного адвоката.

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомляли, що затриманих українців можуть звинувачувати в шахрайстві з банківськими картками. Завтра в столиці Індії Делі має відбутися зустріч дипломатів України та Бангладеш з цього питання.

Джерело: Ракурс


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Затриманим у Бангладеш українцям інкримінують пограбування у складі злочинного угруповання

Групі українців із Бердичева, котрих затримали під час поїздки до Бангладеш, інкримінують пограбування банкомата у складі організованого злочинного угруповання

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