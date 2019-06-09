Затриманим у Бангладеш українцям інкримінують пограбування у складі злочинного угруповання

У Бангладеш затримали шістьох українців з Бердичева, фото: anandabazar.com

https://racurs.ua/ua/n122964-zatrymanym-u-bangladesh-ukrayincyam-inkryminuut-pograbuvannya-u-skladi-zlochynnogo-ugrupovannya.html

Ракурс

Шістьом українцям, котрих нещодавно затримали в Бангладеш, інкримінують пограбування банкомата у складі організованого злочинного угруповання, а також спротив правоохоронцям під час затримання.

Loading...

Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента України.

Зазначається, що затримані — жителі Бердичева віком від 16 до 45 років. До Бангладеш вони вирушили в туристичну поїздку.

Востаннє родичі мали з ними телефонний зв’язок 31 травня. Відтоді зв’язатися із затриманими не вдавалося.

Зазначається, що невдовзі до Бангладеш вирушить консульська група на чолі з першим секретарем із консульських питань українського посольства в Індії Олександром Громовим, щоб детально з’ясувати ситуацію та допомогти затриманим українцям. Зокрема, їм буде надана допомога в пошукові приватного адвоката.

Нагадаємо, ЗМІ раніше повідомляли, що затриманих українців можуть звинувачувати в шахрайстві з банківськими картками. Завтра в столиці Індії Делі має відбутися зустріч дипломатів України та Бангладеш з цього питання.