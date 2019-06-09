Продукований грибами вітамін D допомагає боротися з туберкульозом

https://racurs.ua/ua/n122963-gryby-dopomagaut-borotysya-z-tuberkulozom-ucheni.html

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Боротьба з туберкульозом ускладнюється через появу стійких до лікарських препаратів штамів.

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Це створює нагальну потребу в нових методах лікування, які можуть підтримувати препарати першої лінії, повідомляє видання EurekAlert.

Посилити імунну відповідь на туберкульоз допомагає вітамін D.

Група дослідників з Американського товариства харчування знайшла дешеве й доступне джерело вітаміну D, що є дуже актуальним, враховуючи, що туберкульоз передусім загрожує жителям бідних країн світу.

Цим джерелом є гриби, котрі піддаються впливові джерела ультрафіолетового випромінювання, такого як сонячне світло. Сонячне світло змушує гриби генерувати вітамін D, так само, як це відбувається в людей.

Вітамін D спонукає організм до формування антимікробної сполуки, яка атакує бактеріальну причину туберкульозу. Хоча перебування на сонці може підвищити рівень вітаміну D у людини, його потрібно отримувати за допомогою дієти, коли сонячного опромінення недостатньо.

Хоча рівні вітаміну D в грибах, підданих ультрафіолетовому опроміненню, можуть зменшуватися при зберіганні і приготуванні їжі, якщо їх вживати до завершення терміну придатності, вітамін все ще зберігатиметься в кількості, котра відповідатиме рекомендованій медиками.

Завдяки навчальній програмі можна навчити людей з туберкульозом опромінювати свої власні гриби на короткотривалий період перед приготуванням, — зазначає докторант з Університету Хоенгейма (Німеччина) Тібебе Кефлі.

В межах дослідження вчені давали групі пацієнтів, хворих на туберкульоз, бутерброди з хлібом, що містили 146 мікрограмів вітаміну D з грибів, щоранку протягом чотирьох місяців, під час яких вони отримували протитуберкульозний препарат.

Після закінчення чотиримісячного терміну у 95% пацієнтів, які отримували збагачений вітамінами хліб, було виявлено найменший рівень тяжкості туберкульозу за шкалою від одного до п’яти. Дослідники також зафіксували, що в пацієнтів, які вживали збагачений хліб, було значне поліпшення імунологічних реакцій протягом чотирьох місяців.

Дослідники планують провести додаткові дослідження взаємодії вітаміну D і імунологічних реакцій у більш великих і різноманітних групах хворих на туберкульоз. Вони також розробляють різні методи опромінення грибів, щоб визначити, як досягнути найвищого рівня вітаміну D.

Нагадаємо, торік Україна увійшла у топ-5 антирейтингу країн із найвищою кількістю зареєстрованих випадків туберкульозу.