Продуцируемый грибами витамин D помогает бороться с туберкулезом

https://racurs.ua/n122963-griby-pomogaut-borotsya-s-tuberkulezom-uchenye.html

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Борьба с туберкулезом осложняется из-за появления устойчивых к лекарственным препаратам штаммов.

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Это создает настоятельную потребность в новых методах лечения, которые могут поддерживать препараты первой линии, сообщает издание EurekAlert.

Усилить иммунный ответ на туберкулез помогает витамин D.

Группа исследователей из Американского общества питания нашла дешевый и доступный источник витамина D, что очень актуально, учитывая, что туберкулез прежде всего угрожает жителям бедных стран мира.

Этим источником являются грибы, которые подвергаются воздействию ультрафиолетового излучения, такого как солнечный свет. Солнечный свет заставляет грибы генерировать витамин D, так же, как это происходит у людей.

Витамин D побуждает организм к формированию антимикробной соединения, которое атакует бактериальную причину туберкулеза. Хотя пребывание на солнце может повысить уровень витамина D у человека, его нужно получать с помощью диеты, когда солнечного облучения недостаточно.

Хотя уровни витамина D в грибах, подвергнутых ультрафиолетовому облучению, могут уменьшаться при хранении и приготовлении пищи, если их употреблять до истечения срока годности, витамин все еще будет сохраняться в количестве, которое будет отвечать рекомендованному медиками.

Благодаря учебной программе можно научить людей с туберкулезом облучать свои собственные грибы на короткий период перед приготовлением, — отмечает докторант из Университета Хоенгейма (Германия) Тибебе Кефли.

В рамках исследования ученые давали группе пациентов, больных туберкулезом, бутерброды с хлебом, содержащих 146 микрограммов витамина D из грибов, каждое утро в течение четырех месяцев, во время которых они получали противотуберкулезный препарат.

После окончания четырехмесячного срока у 95% пациентов, получавших обогащенный витаминами хлеб, был обнаружен наименьший уровень тяжести туберкулеза по шкале от одного до пяти. Исследователи также зафиксировали, что у пациентов, принимавших обогащенный хлеб, было значительное улучшение иммунологических реакций в течение четырех месяцев.

Исследователи планируют провести дополнительные исследования взаимодействия витамина D и иммунологических реакций в более крупных и разнообразных группах больных туберкулезом. Они также разрабатывают различные методы облучения грибов, чтобы определить, как достичь высокого уровня витамина D.

Напомним, в прошлом году Украина вошла в топ-5 антирейтинга стран с наивысшим количеством зарегистрированных случаев туберкулеза.