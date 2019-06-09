Момент акции, фото: Save Oleg Sentsov

https://racurs.ua/n122962-v-moldove-aktivist-s-plakatom-v-podderjku-sencova-pregradil-put-avtomobilu-rossiyskogo-posla-foto.html

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В Молдове во время визита российского посла в парламент страны его автомобилю преградил путь активист с плакатом в поддержку политзаключенного кинорежиссера Олега Сенцова.

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На плакате, который держал в руках активист Ваан Мартиросян, была размещена надпись «#Save Oleg Sentsov». Об этом сообщается на странице сообщества Save Oleg Sentsov в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что этой акцией Мартиросян стремился напомнить не только о Сенцове, но и о других украинских политзаключенных, а также о пленных украинских моряках, захваченных Россией во время инцидента в акватории Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Сенцова задержали в оккупированном Крыму весной 2014 года. Оккупанты обвиняют его в якобы намерениях взорвать памятник Ленину в Симферополе.

В 2015 году в Ростове-на-Дону его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сенцов находится в колонии «Белый медведь» в заполярном российском городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Весной 2018 года Сенцов начал голодовку, которая длилась 145 дней. Он был вынужден прекратить ее 6 октября того же года из-за угрозы применить к нему принудительное кормление.

Напомним, 25 октября 2018 года стало известно, что Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова — награды Европарламента, которая вручается за достижения в защите прав человека и основных свобод.