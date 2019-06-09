Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Момент акции, фото: Save Oleg Sentsov

В Молдове активист с плакатом в поддержку Сенцова преградил путь автомобилю российского посла (ФОТО)

9 июн 2019, 19:33
999

В Молдове во время визита российского посла в парламент страны его автомобилю преградил путь активист с плакатом в поддержку политзаключенного кинорежиссера Олега Сенцова.

Loading...

На плакате, который держал в руках активист Ваан Мартиросян, была размещена надпись «#Save Oleg Sentsov». Об этом сообщается на странице сообщества Save Oleg Sentsov в социальной сети Фейсбук.

Отмечается, что этой акцией Мартиросян стремился напомнить не только о Сенцове, но и о других украинских политзаключенных, а также о пленных украинских моряках, захваченных Россией во время инцидента в акватории Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Сенцова задержали в оккупированном Крыму весной 2014 года. Оккупанты обвиняют его в якобы намерениях взорвать памятник Ленину в Симферополе.

В 2015 году в Ростове-на-Дону его приговорили к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Сенцов находится в колонии «Белый медведь» в заполярном российском городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Весной 2018 года Сенцов начал голодовку, которая длилась 145 дней. Он был вынужден прекратить ее 6 октября того же года из-за угрозы применить к нему принудительное кормление.

Момент акции, фото: Save Oleg Sentsov

Момент акции, фото: Save Oleg Sentsov

Напомним, 25 октября 2018 года стало известно, что Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова — награды Европарламента, которая вручается за достижения в защите прав человека и основных свобод.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Загрязнение реки Рось гербицидами: стало известно, отключат ли водоснабжение в Умани

В городе Умань пока не планируют отключать водоснабжение из-за загрязнения акватории реки Рось гербицидами. Из-за массового набора воды населением в сетях водоснабжения наблюдается снижение давления

Новости Украины
18:55

Гербициды, которые загрязнили реку Рось, были похищены из сельхозпредприятий Винницкой области — полиция

Гербициды, которые сегодня в результате ДТП попали в притоки реки Рось, были похищены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов Винницкой области

Новости Украины
17:24
Новости партнеров
Загрузка...