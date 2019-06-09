Момент акції, фото: Save Oleg Sentsov

https://racurs.ua/ua/n122962-u-moldovi-aktyvist-iz-plakatom-na-pidtrymku-sencova-peregorodyv-shlyah-avtomobilya-rosiyskogo.html

Ракурс

У Молдові під час візиту російського посла до парламенту країни його автомобілю перегородив шлях активіст з плакатом на підтримку політв’язня кінорежисера Олега Сенцова.

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На плакаті, котрий тримав в руках активіст Ваан Мартиросян, був розміщений напис «#Save Oleg Sentsov». Про це повідомляється на сторінці спільноти Save Oleg Sentsov в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначається, що цією акцією Мартиросян прагнув нагадати не лише про Сенцова, а й про інших українських політв’язнів, а також про полонених українських моряків, захоплених Росією під час інциденту в акваторії Керченської протоки наприкінці листопада 2018 року.

Сенцова затримали в окупованому Криму навесні 2014 року. Окупанти звинувачують його у нібито намірах підірвати пам’ятник Леніну в Сімферополі.

У 2015 році в Ростові-на-Дону його засудили до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Сенцов перебуває у колонії «Білий ведмідь» у заполярному російському місті Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ).

Навесні 2018 року Сенцов розпочав голодування, котре тривало 145 днів. Він був змушений припинити його 6 жовтня того ж року через погрози застосувати до нього примусове годування.

Нагадаємо, 25 жовтня 2018 року стало відомо, що Сенцов став лауреатом премії імені Андрія Сахарова — відзнаки Європарламенту, котра вручається за досягнення в захисті прав людини та її основних свобод.