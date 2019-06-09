Задержанным в Бангладеш украинцам инкриминируют ограбление в составе преступной группировки

В Бангладеш задержали шесть украинцев из Бердичева, фото: anandabazar.com

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Шестерым украинцам, которых недавно задержали в Бангладеш, инкриминируют ограбление банкомата в составе организованной преступной группировки, а также сопротивление правоохранителям во время задержания.

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Об этом сообщает пресс-служба Администрации Президента Украины.

Отмечается, что задержанные — жители Бердичева в возрасте от 16 до 45 лет. В Бангладеш они отправились в туристическую поездку.

Последний раз родственники имели с ними телефонную связь 31 мая. С тех пор связаться с задержанными не удавалось.

Отмечается, что вскоре в Бангладеш отправится консульская группа во главе с первым секретарем по консульским вопросам украинского посольства в Индии Александром Громовым, чтобы детально разобраться в ситуации и помочь задержанным украинцам. В частности, им будет оказана помощь в поиске частного адвоката.

Напомним, СМИ ранее сообщали, что задержанных украинцев могут обвинять в мошенничестве с банковскими карточками. Завтра в столице Индии Дели должна состояться встреча дипломатов Украины и Бангладеш по этому вопросу.