Отравление Скрипалей: власти Солсбери хотят купить дом экс-разведчика

Сергей Скрипаль, фото: The Times

https://racurs.ua/n122971-otravlenie-skripaley-vlasti-solsberi-hotyat-kupit-dom-eks-razvedchika.html

Ракурс

Власти британского города Солсбери хотят приобрести дом бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, пострадавшего в марте 2018 года от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое распылили на двери его дома.

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Таким образом власти города пытаются не дать возможности частным лицам превратить это место в туристический объект, сообщает издание The Sun.

Уже известно, что Скрипаль не планирует возвращаться в этот дом.

Соседи обеспокоены тем, что может произойти с собственностью, если она будет продана, — отмечает представитель городского совета Солсбери Алистер Канингем. — Если дом будет приобретен, то совет проследит, чтобы имущество использовалось для жилых целей.

Отравление Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта 2018 года. Их нашли без сознания на скамейке возле торгового центра The Maltings и госпитализировали. Также в больницу попали трое полицейских, которые контактировали со Скрипалем, один из них оказался в реанимации.

В причастности к отравлению Скрипалей британские власти подозревают сотрудников российского ГРУ.

Напомним, для очистки дома Скрипаля от последствий применения «Новичка» британские специалисты целом потратили 13 тыс. часов.