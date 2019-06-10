Обыски в Крыму: оккупанты задержали восемь человек

Оккупанты сегодня задержали в Крыму восемь человек, фото: Sobkor.net

https://racurs.ua/n122989-obyski-v-krymu-okkupanty-zaderjali-vosem-chelovek.html

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В оккупированном Крыму во время сегодняшних обысков российские силовики задержали восемь человек.

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Об этом сообщает Фейсбук-сообщество «Крымская солидарность».

Обыски проходили в разных регионах полуострова. Так, в Алуште оккупанты пришли к Эльдару Кантемирову, а также к жителям подчиненного Алуштинскому горсовету села Малореченское Руслану Нагаеву и села Изобильное Ленуру Халилову.

В селе Малый Маяк Алуштинского района обыски проходили у Руслана Месутова.

В селе Строгановка Симферопольского района оккупанты пришли к Эскендеру Сулейманову.

В городе Белогорск оккупанты проводили обыски у Ризы Омерова и его отца Энвера Омерова. В Белогорском районе — у жителя поселка Зуя Айдера Джеппарова.

В ФСБ подтвердили факт обысков. В пресс-службе ведомства заявляют, что они связаны с делом запрещенной в России международной исламской политической партии «Хизб ут-Тахрир».

Издание «Крым Реалии» сообщает о восьми задержанных.

Напомним, во время обысков у Ризы Омерова у его жены, которая находится на седьмом месяце беременности, начались преждевременные роды.

Сейчас она уже находится в перетинальном центре в Симферополе, где ожидает осмотра врачами.