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Шахтеры из-за долгов перекрыли международную трассу к украинской-польской границы, фото — Фейсбук Волынец

Шахтеры из-за долгов перекрыли международную трассу к украинско-польской границе (ВИДЕО)

10 июн 2019, 15:15
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Шахтеры ГП «Львовуголь» из-за долгов в понедельник, 10 июня, перекрыли дорогу к пункту пропуска на украинско-польской границе.

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Международная трасса перекрыта в селе Комаровка, примерно 100 человек люди ходят по пешеходному переходу и блокировали движение. О протесте, связанном с невыплатой заработной платы и произволом в угольной отрасли, сообщил в Фейсбук председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Горняки требуют выплатить задолженность за март, апрель и май. Каждые 15 минут шахтеры пропускают несколько машин.

Шахты «Степная» и «Межиричанская» остановили свою работу. Шахтеры требуют также урегулировать вопрос сбыта угля.

Почти 80 тыс. т угля сохраняется на аварийных складах шахт, 60 тыс. т в Центрэнерго и 20 тыс. т на обогатительной фабрике «Львовская угольная компания», — рассказал председатель первичной профсоюзной организации шахты «Межиричанская» Василий Лесняк.

Кроме того, Волынец подозревает руководство угольной отрасли в подготовке рейдерского захвата ГП «Львовуголь». В частности, речь идет о назначении руководителем ГП «Львовуголь» Сергея Троцкого. Его считают человеком Андрея Венгрина, который контролирует Центральную обогатительную фабрику («Львовская угольная компания») и шахты «Волыньуголь».

Задолженность по заработной плате работникам ГП «Львовуголь» составляет более 280 млн. грн. В середине мая горняки Западной Украины провели акцию в Киеве.

Источник: Ракурс


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