Во Львове в ресторане отравились 20 человек. Фото: za.in.ua

https://racurs.ua/n122991-vo-lvove-v-restorane-otravilis-20-chelovek.html

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Пищевое отравление получили 20 человек, питавшиеся в одном из ресторанов Львова. Они обратились в областную инфекционную больницу и после осмотра 18 человек госпитализировали с высокой температурой, рвотой и поносом.

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В управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты гражданского населения Львовского горсовета сообщили, что два десятка граждан обратились за медицинской помощью накануне вечером.

Пострадавшие рассказали, что находились в ресторане «Червона рута» на свадьбе. Всего на мероприятии присутствовало около 100 человек.

Сейчас 18 из 20 пострадавших остаются в больнице, в том числе один ребенок. Состояние пациентов оценивается как средней тяжести.

Ранее сегодня сообщалось, что в детском лагере на Буковине, расположенном в 30 км от областного центра, отравились несколько десятков детей. Они жаловались на боли в животе и рвоту.