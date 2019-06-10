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З’явилися результати аналізів води з акваторії річки Рось
Забруднення річки Рось отрутохімікатами: з’явилися результати лабораторних аналізів води (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n122993-zabrudnennya-richky-ros-otrutohimikatamy-z-yavylysya-rezultaty-laboratornyh-analiziv-vody.htmlРакурс
З’явилися результати лабораторних аналізів води з акваторії річки Рось, до котрої вчора внаслідок ДТП потрапила тонна гербіцидів.
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Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції України.
Лабораторні проби відбиралися в місці розливу гербіцидів у ставку Панському, розташованому на річці Фоса, у річці Фоса на 200 м нижче місця розливу та в річці Рось на 100 м нижче місця впадіння в неї річки Фоса.
Аналіз лабораторних зразків встановив:
- низький вміст розчиненого кисню — від 2,92 до 3,8 мг/куб. дм у ставку Панському та річці Фоса; 3,08 мг/куб. дм у річці Рось при нормативному вмісті не менше 4,0 мг/куб. дм);
- наднормативний вміст амонійного азоту в ставку Панському, річці Фоса та річці Рось;
- наднормативний вміст нітритів у ставку Панському та річці Фоса.
Водночас аналіз проб води, взятих з річки Рось на межах Київської та Вінницької областей, перевищення рівня забруднюючих речовин не виявив.
Нагадаємо, очільник Київської облдержадміністрації Олександр Терещук з посиланням на експертів сьогодні заявляв про існування ймовірності того, що гербіциди, котрі потрапили у воду в Вінницькій області, розчинилися через три години після цього.
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