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З’явилися результати аналізів води з акваторії річки Рось

Забруднення річки Рось отрутохімікатами: з’явилися результати лабораторних аналізів води (ДОКУМЕНТ)

10 чер 2019, 15:55
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З’явилися результати лабораторних аналізів води з акваторії річки Рось, до котрої вчора внаслідок ДТП потрапила тонна гербіцидів.

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Про це повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції України.

Лабораторні проби відбиралися в місці розливу гербіцидів у ставку Панському, розташованому на річці Фоса, у річці Фоса на 200 м нижче місця розливу та в річці Рось на 100 м нижче місця впадіння в неї річки Фоса.

Аналіз лабораторних зразків встановив:

  • низький вміст розчиненого кисню — від 2,92 до 3,8 мг/куб. дм у ставку Панському та річці Фоса; 3,08 мг/куб. дм у річці Рось при нормативному вмісті не менше 4,0 мг/куб. дм);
  • наднормативний вміст амонійного азоту в ставку Панському, річці Фоса та річці Рось;
  • наднормативний вміст нітритів у ставку Панському та річці Фоса.

Водночас аналіз проб води, взятих з річки Рось на межах Київської та Вінницької областей, перевищення рівня забруднюючих речовин не виявив.

Нагадаємо, очільник Київської облдержадміністрації Олександр Терещук з посиланням на експертів сьогодні заявляв про існування ймовірності того, що гербіциди, котрі потрапили у воду в Вінницькій області, розчинилися через три години після цього.

Джерело: Ракурс


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