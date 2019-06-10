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Річка Рось, фото: Анатолій Штока

Забруднення річки Рось отрутохімікатами: гербіциди могли розпастися за три години

10 чер 2019, 13:31
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Гербіциди, котрі вчора внаслідок ДТП потрапили до акваторії річки Рось, могли розпастися за три години.

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Про це повідомляє телеканал «112 Україна» з посиланням на очільника Київської облдержадміністрації Олександра Терещука.

За словами Терещука, експерти вважають, що гербіциди могли не вплинути суттєвим чином на воду в річці Рось. Одним із підтверджень цього може бути відсутність повідомлень про загибель риби в Київській області, зазначає Терещук.

Це теж один із критеріїв того, що ці гербіциди або не дійшли, або розчинилися, — наголошує чиновник.

Однак точно це можна буде стверджувати лише після отримання результатів лабораторної експертизи води.

За словами прес-секретаря прокуратури Вінницької області Ірини Вихованець, поліція відкрила три кримінальні провадження за цим інцидентом.

Провадження відкриті за ч. 1 ст. 242 (порушення правил охорони вод), ч. 5 та ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. Зазначається, що в подальшому ці провадження можуть бути перекваліфіковані.

Наразі встановлюється сума завданих збитків та обставини інциденту.

У своєму Твіттері прем'єр-міністр Володимир Гройсман, посилаючись на дані Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС, зазначив, що наразі небезпеки для питного водопостачання міст, які здійснюють водозабезпечення з річки Рось, немає.

Міські водоканали можуть працювати в штатному режимі, — наголосив Гройсман.

Нагадаємо, вчора правоохоронці повідомляли, що гербіциди, котрі потрапили до акваторії річки Рось, були викрадені із сільгосппідприємств Вінницької області.


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