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Слони влаштували проводи мертвому дитинчаті. Фото: YouTube

Слони влаштували проводи мертвому дитинчаті (ВІДЕО)

10 чер 2019, 13:09
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В Індії слони влаштували проводи для мертвого дитинчати. Похоронну церемонію вдалося зняти на відео, яке вже стало «вірусним» в інтернеті.

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На кадрах, оприлюднених користувачем Парвіном Касваном у Twitter, видно, як слони виходять з лісу на проїжджу частину, один із них несе мертве слоненя в хоботі. Тварина переходить дорогу і залишає труп на узбіччі. Всі слони збираються навколо слоненяти.

Наприкінці відео один зі слонів знову підхоплює труп і забирає в гущавину. Решта членів стада слідує за ним.

На відео також видно, що неподалік стоїть натовп людей і стежить за тим, що відбувається у стаді.

Відео похоронної церемонії слонів подивилися вже десятки тисяч разів, воно зібрало близько 6,5 тис. ретвітів.

Джерело: Ракурс


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