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Пеня за комунальні борги: як з 1 травня нараховують штрафи, фото — Etcetera Media

Пеня за комунальні борги: як з 1 травня нараховують штрафи

10 чер 2019, 12:59
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В Україні почали нараховувати пеню за борги по оплаті за житлово-комунальні послуги, які утворилися з 1 травня.

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Відповідні норми містяться в законі «Про житлово-комунальні послуги», повідомили у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

Розмір пені обумовлюється у договорі, який споживач тієї чи іншої послуги укладає із її постачальником. Відповідно до ст. 26 пеня не може перевищувати 0,01% від суми боргу за день прострочення, а загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100% загальної суми боргу.

Нараховуватися пеня починає з першого робочого дня, який слідує за останнім днем граничного терміну внесення коштів за ЖКП.

В уряді пояснили, що пеня може нараховуватися і на суму боргу, яка утворюється з моменту укладення відповідного договору про надання комунальних послуг, однак наявність боргу не є підставою для автоматичного нарахування споживачам пені з 1 травня.

Населення боргувало за житлово-комунальні послуги на кінець квітня цього року 63,5 млрд грн. Борг скоротився на 5,7 млрд грн у порівнянні із березнем.

Нагадаємо, наприкінці травня в команді президента Зеленського заявили, що не бачать підстав для зростання тарифів у найближчі кілька місяців. Про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус. При цьому представник президента не сказав, чи будуть новою владою знижені комунальні тарифи для населення.

Джерело: Ракурс


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