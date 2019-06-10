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Пеня за коммунальные долги: как с 1 мая насчитывают штрафы, фото —- Etcetera Media

Пеня за коммунальные долги: как с 1 мая насчитывают штрафы

10 июн 2019, 12:59
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В Украине начали начислять пеню за долги по оплате за жилищно-коммунальные услуги, образовавшиеся с 1 мая.

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Соответствующие нормы содержатся в законе «О жилищно-коммунальных услугах», сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и ЖКХ.

Размер пени определяется в договоре, который потребитель той или иной услуги заключает с ее поставщиком. В соответствии со ст. 26 пеня не может превышать 0,01% от суммы долга за день просрочки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% общей суммы долга.

Начисляться пеня начинает с первого рабочего дня, следующего за последним днем ​​предельного срока внесения средств за ЖКУ.

В правительстве объяснили, что пеня может начисляться и на сумму долга, которая образуется с момента заключения соответствующего договора о предоставлении коммунальных услуг, однако наличие долга не является основанием для автоматического начисления потребителям пени с 1 мая.

Населения задолжало за жилищно-коммунальные услуги на конец апреля этого года 63,5 млрд грн. Долг сократился на 5,7 млн грн по сравнению с мартом.

Напомним, в конце мая в команде президента Зеленского заявили, что не видят оснований для роста тарифов в ближайшие несколько месяцев. Об этом заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус. При этом представитель президента не сказал, будут ли новой властью снижены коммунальные тарифы для населения.

Источник: Ракурс


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