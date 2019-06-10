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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, фото: «Википедия»

Внеочередные выборы: Радикальная партия обнародовала первую двадцатку своего списка

10 июн 2019, 12:44
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Радикальная партия обнародовала первую двадцатку своего списка для участия в парламентских выборах.

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Список был объявлен на сегодняшнем съезде этой политсилы, который состоялся в Киеве в парке имени Шевченко, сообщает издание «Цензор.нет».

Возглавляет список лидер этой политсилы Олег Ляшко. Вторую строчку занял председатель комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Верховной Рады Виктор Галасюк. На третьем месте — заместитель главы партии народный депутат Андрей Лозовой.

Также в партийном списке:

  • Инга Маковецкая — заместитель председателя Черновицкого областного совета;
  • Иван Савка — полковник ВСУ;
  • Олег Говерьянов — руководитель исполкома «Радикальной партии»;
  • Сергей Скуратовский — руководитель Киевской областной организации партии;
  • Дмитрий Линько — народный депутат, участник боев за освобождение Мариуполя;
  • Алена Кошелева — народный депутат;
  • Виктор Вовк — заместитель лидера «Радикальной партии»;
  • Алексей Ленский — народный депутат;
  • Георгий Логвинский — народный депутат от «Народного фронта»;
  • Валерия Заружко — народный депутат;
  • Олег Куприенко — депутат Верховной Рады;
  • Денис Силантьев — народный депутат, призер Олимпийских игр по плаванию;
  • Владимир Кравценюк;
  • Сергей Свисталюк;
  • Александр Качур;
  • Татьяна Зеленко;
  • Сергей Крамаренко.

Напомним, вчера первую десятку своего партийного списка объявила обновленная партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Возглавляют список Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и вице-спикер Ирина Геращенко.


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Внеочередные выборы: Радикальная партия обнародовала первую двадцатку своего списка

Радикальная партия во время сегодняшнего съезда обнародовала первую двадцатку своего списка для участия в парламентских выборах. Список возглавляют Олег Ляшко, Виктор Галасюк и Андрей Лозовой

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