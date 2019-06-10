Внеочередные выборы: Радикальная партия обнародовала первую двадцатку своего списка

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n122981-vneocherednye-vybory-radikalnaya-partiya-obnarodovala-pervuu-dvadcatku-svoego-spiska.html

Ракурс

Радикальная партия обнародовала первую двадцатку своего списка для участия в парламентских выборах.

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Список был объявлен на сегодняшнем съезде этой политсилы, который состоялся в Киеве в парке имени Шевченко, сообщает издание «Цензор.нет».

Возглавляет список лидер этой политсилы Олег Ляшко. Вторую строчку занял председатель комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Верховной Рады Виктор Галасюк. На третьем месте — заместитель главы партии народный депутат Андрей Лозовой.

Также в партийном списке:

Инга Маковецкая — заместитель председателя Черновицкого областного совета;

Иван Савка — полковник ВСУ;

Олег Говерьянов — руководитель исполкома «Радикальной партии»;

Сергей Скуратовский — руководитель Киевской областной организации партии;

Дмитрий Линько — народный депутат, участник боев за освобождение Мариуполя;

Алена Кошелева — народный депутат;

Виктор Вовк — заместитель лидера «Радикальной партии»;

Алексей Ленский — народный депутат;

Георгий Логвинский — народный депутат от «Народного фронта»;

Валерия Заружко — народный депутат;

Олег Куприенко — депутат Верховной Рады;

Денис Силантьев — народный депутат, призер Олимпийских игр по плаванию;

Владимир Кравценюк;

Сергей Свисталюк;

Александр Качур;

Татьяна Зеленко;

Сергей Крамаренко.

Напомним, вчера первую десятку своего партийного списка объявила обновленная партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Возглавляют список Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и вице-спикер Ирина Геращенко.