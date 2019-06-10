Внеочередные выборы: Радикальная партия обнародовала первую двадцатку своего списка

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко, фото: «Википедия»
Внеочередные выборы: Радикальная партия обнародовала первую двадцатку своего спискаhttps://racurs.ua/n122981-vneocherednye-vybory-radikalnaya-partiya-obnarodovala-pervuu-dvadcatku-svoego-spiska.htmlРакурс
Радикальная партия обнародовала первую двадцатку своего списка для участия в парламентских выборах.
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Список был объявлен на сегодняшнем съезде этой политсилы, который состоялся в Киеве в парке имени Шевченко, сообщает издание «Цензор.нет».
Возглавляет список лидер этой политсилы Олег Ляшко. Вторую строчку занял председатель комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Верховной Рады Виктор Галасюк. На третьем месте — заместитель главы партии народный депутат Андрей Лозовой.
Также в партийном списке:
- Инга Маковецкая — заместитель председателя Черновицкого областного совета;
- Иван Савка — полковник ВСУ;
- Олег Говерьянов — руководитель исполкома «Радикальной партии»;
- Сергей Скуратовский — руководитель Киевской областной организации партии;
- Дмитрий Линько — народный депутат, участник боев за освобождение Мариуполя;
- Алена Кошелева — народный депутат;
- Виктор Вовк — заместитель лидера «Радикальной партии»;
- Алексей Ленский — народный депутат;
- Георгий Логвинский — народный депутат от «Народного фронта»;
- Валерия Заружко — народный депутат;
- Олег Куприенко — депутат Верховной Рады;
- Денис Силантьев — народный депутат, призер Олимпийских игр по плаванию;
- Владимир Кравценюк;
- Сергей Свисталюк;
- Александр Качур;
- Татьяна Зеленко;
- Сергей Крамаренко.
Напомним, вчера первую десятку своего партийного списка объявила обновленная партия пятого президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность». Возглавляют список Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий и вице-спикер Ирина Геращенко.
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