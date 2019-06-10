Позачергові вибори: Радикальна партія оприлюднила першу двадцятку свого списку

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n122981-pozachergovi-vybory-radykalna-partiya-opryludnyla-pershu-dvadcyatku-svogo-spysku.html

Ракурс

Радикальна партія оприлюднила першу двадцятку свого списку для участі в цьогорічних парламентських виборах.

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Список було оголошено на сьогоднішньому з’їзді цієї політсили, котрий відбувся в Києві у парку імені Шевченка, повідомляє видання «Цензор.нет».

Очолює список лідер цієї політсили Олег Ляшко. Другу сходинку посів голова комітету з питань промислової політики і підприємництва Верховної Ради Віктор Галасюк. На третьому місці — заступник очільника партії народний депутат Андрій Лозовий.

Також у партійному списку:

Інга Маковецька — заступниця голови Чернівецької обласної ради;

Іван Савка — полковник ЗСУ;

Олег Говер’янов — керівник виконкому «Радикальної партії»;

Сергій Скуратовський — керівник Київської обласної організації партії;

Дмитро Лінько — народний депутат, учасник боїв за визволення Маріуполя;

Альона Кошелєва — народний депутат;

Віктор Вовк — заступник лідера «Радикальної партії»;

Олексій Ленський — народний депутат;

Георгій Логвинський — народний депутат від «Народного фронту»;

Валерія Заружко — народний депутат;

Олег Купрієнко — депутат Верховної Ради;

Денис Силантьєв — народний депутат, призер Олімпійських ігор з плавання;

Володимир Кравценюк;

Сергій Свисталюк;

Олександр Качур;

Тетяна Зеленко;

Сергій Крамаренко.

Нагадаємо, вчора першу десятку свого партійного списку оголосила оновлена партія п’ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність». Очолюють список Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та віце-спікер Ірина Геращенко.