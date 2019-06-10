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Ракурс
Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, фото: «Вікіпедія»

Позачергові вибори: Радикальна партія оприлюднила першу двадцятку свого списку

10 чер 2019, 12:44
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Радикальна партія оприлюднила першу двадцятку свого списку для участі в цьогорічних парламентських виборах.

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Список було оголошено на сьогоднішньому з’їзді цієї політсили, котрий відбувся в Києві у парку імені Шевченка, повідомляє видання «Цензор.нет».

Очолює список лідер цієї політсили Олег Ляшко. Другу сходинку посів голова комітету з питань промислової політики і підприємництва Верховної Ради Віктор Галасюк. На третьому місці — заступник очільника партії народний депутат Андрій Лозовий.

Також у партійному списку:

  • Інга Маковецька — заступниця голови Чернівецької обласної ради;
  • Іван Савка — полковник ЗСУ;
  • Олег Говер’янов — керівник виконкому «Радикальної партії»;
  • Сергій Скуратовський — керівник Київської обласної організації партії;
  • Дмитро Лінько — народний депутат, учасник боїв за визволення Маріуполя;
  • Альона Кошелєва — народний депутат;
  • Віктор Вовк — заступник лідера «Радикальної партії»;
  • Олексій Ленський — народний депутат;
  • Георгій Логвинський — народний депутат від «Народного фронту»;
  • Валерія Заружко — народний депутат;
  • Олег Купрієнко — депутат Верховної Ради;
  • Денис Силантьєв — народний депутат, призер Олімпійських ігор з плавання;
  • Володимир Кравценюк;
  • Сергій Свисталюк;
  • Олександр Качур;
  • Тетяна Зеленко;
  • Сергій Крамаренко.

Нагадаємо, вчора першу десятку свого партійного списку оголосила оновлена партія п’ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність». Очолюють список Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та віце-спікер Ірина Геращенко.


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