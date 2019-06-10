Позачергові вибори: Радикальна партія оприлюднила першу двадцятку свого списку

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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, фото: «Вікіпедія»
Позачергові вибори: Радикальна партія оприлюднила першу двадцятку свого спискуhttps://racurs.ua/ua/n122981-pozachergovi-vybory-radykalna-partiya-opryludnyla-pershu-dvadcyatku-svogo-spysku.htmlРакурс
Радикальна партія оприлюднила першу двадцятку свого списку для участі в цьогорічних парламентських виборах.
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Список було оголошено на сьогоднішньому з’їзді цієї політсили, котрий відбувся в Києві у парку імені Шевченка, повідомляє видання «Цензор.нет».
Очолює список лідер цієї політсили Олег Ляшко. Другу сходинку посів голова комітету з питань промислової політики і підприємництва Верховної Ради Віктор Галасюк. На третьому місці — заступник очільника партії народний депутат Андрій Лозовий.
Також у партійному списку:
- Інга Маковецька — заступниця голови Чернівецької обласної ради;
- Іван Савка — полковник ЗСУ;
- Олег Говер’янов — керівник виконкому «Радикальної партії»;
- Сергій Скуратовський — керівник Київської обласної організації партії;
- Дмитро Лінько — народний депутат, учасник боїв за визволення Маріуполя;
- Альона Кошелєва — народний депутат;
- Віктор Вовк — заступник лідера «Радикальної партії»;
- Олексій Ленський — народний депутат;
- Георгій Логвинський — народний депутат від «Народного фронту»;
- Валерія Заружко — народний депутат;
- Олег Купрієнко — депутат Верховної Ради;
- Денис Силантьєв — народний депутат, призер Олімпійських ігор з плавання;
- Володимир Кравценюк;
- Сергій Свисталюк;
- Олександр Качур;
- Тетяна Зеленко;
- Сергій Крамаренко.
Нагадаємо, вчора першу десятку свого партійного списку оголосила оновлена партія п’ятого президента України Петра Порошенка «Європейська солідарність». Очолюють список Порошенко, голова Верховної Ради Андрій Парубій та віце-спікер Ірина Геращенко.
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