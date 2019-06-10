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ДТП із поліцейським автомобілем сталася в Одеській області, поранений патрульний. Фото: Радіо Свобода

ДТП із поліцейським автомобілем сталася на Одещині, травмовано патрульного (ФОТО)

10 чер 2019, 12:19
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ДТП із поліцейським автомобілем сталася минулої ночі в місті Чорноморську Одеської області. У службове авто врізався інший автомобіль, коли патрульна поліція перевіряла документи у водія, який перед цим підрізав правоохоронців.

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Поліцейський автомобіль з увімкненими світловими сигналами і машина порушника ПДР стояли на узбіччі, коли у патрульне авто на великій швидкості влетів ВАЗ, йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції.

ДТП з поліцейським автомобілем сталася в Одеській області, поранений патрульний. Фото: Нацполіція

ДТП із поліцейським автомобілем сталася в Одеській області, поранений патрульний. Фото: Нацполіція

За кермом ВАЗ перебував 23-річний парубок у стані сп’яніння. Його доставили до відділку поліції, де він пройшов огляд на наявність алкоголю і наркотиків у крові.

Внаслідок аварії постраждав один працівник поліції. Наразі він із переломами ребер, забоєм грудної клітини і черепно-мозковою травмою перебуває у лікарні.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Джерело: Ракурс


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