ДТП с полицейским автомобилем произошло в Одесской области, ранен патрульный. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n122979-dtp-s-policeyskim-avtomobilem-proizoshlo-v-odesskoy-oblasti-ranen-patrulnyy-foto.html

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ДТП с полицейским автомобилем произошло минувшей ночью в городе Черноморск Одесской области. В служебное авто врезался другой автомобиль, когда патрульная полиция проверяла документы у водителя, перед этим подрезавшего правоохранителей.

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Полицейский автомобиль с включенными световыми сигналами и машина нарушителя ПДД стояли на обочине, когда в патрульное авто на большой скорости влетел ВАЗ, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

За рулем ВАЗ находился 23-летний молодой человек в состоянии опьянения. Его доставили в отделение полиции, где он прошел освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

В результате аварии пострадал один работник полиции. Сейчас он с переломами ребер, забоем грудной клетки и черепно-мозговою травмой находится в больнице.

По факту ДТП начато уголовное производство согласно ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правили безопасности дорожного движения).