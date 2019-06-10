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ДТП с полицейским автомобилем произошло в Одесской области, ранен патрульный. Фото: Радіо Свобода

ДТП с полицейским автомобилем произошло в Одесской области, ранен патрульный (ФОТО)

10 июн 2019, 12:19
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ДТП с полицейским автомобилем произошло минувшей ночью в городе Черноморск Одесской области. В служебное авто врезался другой автомобиль, когда патрульная полиция проверяла документы у водителя, перед этим подрезавшего правоохранителей.

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Полицейский автомобиль с включенными световыми сигналами и машина нарушителя ПДД стояли на обочине, когда в патрульное авто на большой скорости влетел ВАЗ, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

ДТП с полицейским автомобилем произошло в Одесской области, ранен патрульный. Фото: Нацполиция

За рулем ВАЗ находился 23-летний молодой человек в состоянии опьянения. Его доставили в отделение полиции, где он прошел освидетельствование на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

В результате аварии пострадал один работник полиции. Сейчас он с переломами ребер, забоем грудной клетки и черепно-мозговою травмой находится в больнице.

ДТП с полицейским автомобилем произошло в Одесской области, ранен патрульный. Фото: Нацполиция

По факту ДТП начато уголовное производство согласно ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правили безопасности дорожного движения).

Источник: Ракурс


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