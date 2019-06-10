Тимошенко взяла в первую пятерку Таруту и Наливайченко и заявила о поддержке партии Зеленского (ВИДЕО)

Тимошенко взяла в первую пятерку Таруту и Наливайченко и заявила о поддержке партии Зеленского, фото — РБК Украина

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В Киеве 10 июня проходит съезд партии «Батькивщина». Перед его началом лидер партии нардеп Юлия Тимошенко объявила первую пятерку списка кандидатов на внеочередных парламентских выборах, сообщается в трансляции с места события.

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Список «Батькивщины» возглавляет сама Тимошенко, остальные четыре места в первой пятерке отдали Сергею Таруте, бизнесмену, депутату Верховной Рады, экс-главе Донецкой облгосадминистрации; Валентину Наливайченко, экс-главе Службы безопасности Украины; Сергею Соболеву и Елене Кондратюк, депутатам Верховной Рады.

Во время выступления на съезде Тимошенко заявила, что после выборов готова к коалиции с партией «Слуга народа».

Мы готовы предложить сильный план действий. Мы хотим воплотить «Новый курс», —- сообщила Тимошенко.

Сегодня социологи объявили результаты новых исследований политических предпочтений украинцев. Если бы парламентские выборы в Украине проходили в начале июня, наилучшие шансы попасть в парламент имели бы пять политсил — «Слуга народа» (31,1%), «Оппозиционная платформа — «За Жизнь» (7,8%), партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность»» (5,4%) и «Всеукраинское объединение «Батькивщина»» (5,1%).

В минувший уикенд партийные съезды провели почти все участники выборов и представили на них верхнюю часть списка.