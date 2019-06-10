Тимошенко взяла у першу п'ятірку Таруту і Наливайченка та заявила про підтримку партії Зеленського, фото — РБК Україна

https://racurs.ua/ua/n122980-tymoshenko-vzyala-u-pershu-p-yatirku-tarutu-i-nalyvaychenka-ta-zayavyla-pro-pidtrymku-partiyi.html

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У Києві 10 червня відбувається з’їзд партії «Батьківщина». Перед його початком лідер партії нардеп Юлія Тимошенко оголосила першу п’ятірку списку кандидатів на позачергових парламентських виборах, повідомляється у трансляції з місця події.

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Список «Батьківщини» очолює сама Тимошенко, решту чотири місця у першій п’ятірці віддали Сергію Таруті, бізнесмену, депутату Верховної Ради, екс-очільнику Донецької облдержадміністрації; Валентину Наливайченку, екс-главі Служби безпеки України; Сергію Соболєву та Олені Кондратюк, депутатам Верховної Ради.

Під час виступу на з’їзді Тимошенко заявила, що після виборів готова до коаліції з «Слугою народу».

Ми готові запропонувати сильний план дій. Ми хочемо втілити «Новий курс», — повідомила Тимошенко.

Сьогодні соціологи оголосили результати нових досліджень політичних уподобань українців. Якби парламентські вибори в Україні відбувалися на початку червня, найкращі шанси потрапити до парламенту мали б п’ять політсил — «Слуга народу» (31,1%), «Опозиційна платформа — «За Життя» (7,8%), партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»» (5,4%) і «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (5,1%).

Минулого вікенду партійні з’їзди провели майже усі учасники виборів і представили на них верхню частину списку.