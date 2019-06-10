Позачергові парламентські вибори в Україні заплановані на 21 липня, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/ua/n122978-pozachergovi-vybory-shansy-potrapyty-do-parlamentu-narazi-maut-p-yat-partiy-sociology.html

Ракурс

Якби парламентські вибори в Україні відбувалися на початку червня, найкращі шанси потрапити до парламенту мали б п’ять політсил.

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Такі результати всеукраїнського соціологічного дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), повідомляє прес-служба цієї установи.

Лідером електоральних уподобань наразі є партія «Слуга народу». За неї готові проголосувати 31,1% відсотка опитаних. На другому місці — партія «Опозиційна платформа — «За Життя» (7,8% опитаних). Третю сходинку посідає партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»» (5,4%). Також прохідний бар'єр до парламенту долає «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (5,1%).

Партія Святослава Вакарчука «Голос» набирає 3,7% голосів, політсила Ігоря Смешка «Сила і честь» — 2,5%. Радикальна партія Олега Ляшка посідає сьому сходинку з 1,9% голосів виборців.

Не визначилися за кого голосувати 24,2% опитаних, 6,6% не планують брати участь у голосуванні, 1,5% планують зіпсувати бюлетень.

Якщо враховувати лише відповіді тих, хто визначився, то до парламенту потрапляють «Слуга народу» (48,5%), «Опозиційна платформа — «За Життя» (11,8%), «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (8,1%), «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» (7,8%) та партія «Голос» (5,6%). «Сила і честь» в такому разі отримує 3,8% голосів, Радикальна партія — 2,9%.

В опитуванні взяв участь 2021 респондент, воно проводилося в усіх регіонах України, окрім окупованих територій.

Нагадаємо, Конституційний суд 11 червня розглядатиме відповідність Основному закону указу президента про розпуск парламенту й призначення на 21 липня позачергових виборів.