Внеочередные парламентские выборы в Украине запланированы на 21 июля, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n122978-vneocherednye-vybory-shansy-popast-v-parlament-seychas-imeut-pyat-partiy-sociologi.html

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Если бы парламентские выборы в Украине происходили в начале июня, наилучшие шансы попасть в парламент имели бы пять политсил.

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Такие результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), сообщает пресс-служба этого учреждения.

Лидером электоральных предпочтений сейчас является партия «Слуга народа». За нее готовы проголосовать 31,1% процента опрошенных. На втором месте — партия «Оппозиционная платформа — «За Жизнь» (7,8% опрошенных). Третью строчку занимает партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» (5,4%). Также проходной барьер в парламент преодолевает «Всеукраинское объединение «Батькивщина» (5,1%).

Партия Святослава Вакарчука «Голос» набирает 3,7% голосов, политсила Игоря Смешко «Сила и честь» — 2,5%. Радикальная партия Олега Ляшко занимает седьмую строчку с 1,9% голосов избирателей.

Не определились за кого голосовать 24,2% опрошенных, 6,6% не планируют участвовать в голосовании, 1,5% планируют испортить бюллетень.

Если учитывать только ответы тех, кто определился, то в парламент попадают «Слуга народа» (48,5%), «Оппозиционная платформа — «За Жизнь» (11,8%), «Блок Петра Порошенко «Солидарность»» (8,1%), «Всеукраинское объединение «Батькивщина» (7,8%) и партия «Голос» (5,6%). «Сила и честь» в таком случае получает 3,8% голосов, Радикальная партия — 2,9%.

В опросе принял участие 2021 респондент, он проводился во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий.

Напомним, Конституционный суд 11 июня рассмотрит соответствие Основному закону указа президента о роспуске парламента и назначении на 21 июля внеочередных выборов.