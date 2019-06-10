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Слоны устроили проводы мертвому детенышу. Фото: YouTube

Слоны устроили проводы мертвому детенышу (ВИДЕО)

10 июн 2019, 13:09
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В Индии слоны устроили проводы для мертвого детеныша. Похоронную церемонию удалось заснять на видео, которое уже стало «вирусным» в интернете.

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На кадрах, обнародованных пользователем Парвином Касваном в Twitter, видно, как слоны выходят из леса на проезжую часть, один из них несет мертвого слоненка в хоботе. Животное переходит дорогу и оставляет труп на обочине. Все слоны собираются вокруг слоненка.

В конце видео один из слонов снова подхватывает труп и уносит в чащу. Остальные члены стада следуют за ним.

На видео также видно, что поодаль стоит толпа людей и следит за происходящим.

Видео похоронной церемонии слонов посмотрели уже десятки тысяч раз, оно собрало около 6,5 тыс. ретвитов.

Источник: Ракурс


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