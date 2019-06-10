Загрязнение реки Рось ядохимикатами: гербициды могли распасться за три часа

Река Рось, фото: Анатолий Штока

https://racurs.ua/n122984-zagryaznenie-reki-ros-yadohimikatami-gerbicidy-mogli-raspastsya-za-tri-chasa.html

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Гербициды, которые вчера в результате ДТП попали в акватории реки Рось, могли распасться за три часа.

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Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на руководителя Киевской облгосадминистрации Александра Терещука.

По словам Терещука, эксперты считают, что гербициды могли не повлиять существенным образом на воду в реке Рось. Одним из подтверждений этого может быть отсутствие сообщений о гибели рыбы в Киевской области, отмечает Терещук.

Это тоже один из критериев того, что эти гербициды или не дошли, или растворились, — отмечает чиновник.

Однако точно это можно будет утверждать только после получения результатов лабораторной экспертизы воды.

По словам пресс-секретаря прокуратуры Винницкой области Ирины Выхованець, полиция открыла три уголовных производства по данному инциденту.

Производство открыты по ч. 1 ст. 242 (нарушение правил охраны вод), ч. 5 и ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Отмечается, что в дальнейшем эти производства могут быть переквалифицированы.

Сейчас устанавливается сумма нанесенного ущерба и обстоятельства инцидента.

В своем Твиттере премьер-министр Владимир Гройсман, ссылаясь на данные Украинского гидрометеорологического института ГСЧС, отметил, что в настоящее время опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет.

«Городские водоканалы могут работать в штатном режиме», — отметил Гройсман.

Напомним, вчера правоохранители сообщали, что гербициды, которые попали в акваторию реки Рось, были похищены из сельхозпредприятий Винницкой области.