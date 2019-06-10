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ДТП у Польщі: українець врятував польську родину під час страхітливої аварії, фото — SuperExpress

Українець витягнув польську родину з вогню під час жахливої ДТП поблизу Щецина (ФОТО, ВІДЕО)

10 чер 2019, 16:07
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Український водій врятував польську родину під час страхітливої дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на півночі Польщі 9 червня.

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Під час зіткнення на трасі А6 загинуло шестеро осіб, а загалом постраждали 16 людей, повідомляє SuperExpress. Аварія сталася на дорозі до Свіноусьце. Відразу сім легкових авто зіткнулися із вантажівкою і загорілися.

Українець врятував польську родину під час страхітливого ДТП поблизу Щецина, фото — SuperExpress

Українець Андрій (журналісти не довідалися його прізвища — ред.) розповів, що вантажівка, за якою він їхав, в якийсь момент почала різко гальмувати. Потім він почув гуркіт і побачив полум’я. Українець зупинив свою фуру і побіг на допомогу, прихопивши вогнегасник.

Українець врятував польську родину під час страхітливого ДТП поблизу Щецина, фото — SuperExpress

Андрій не зміг відкрити двері, тому розбив скло в легковику, який разом із кількома іншими машинам перегородили дорогу.

Мені вдалося витягнути жінку і дітей, але чоловіка врятувати не зумів, — розповів українець польським журналістам, які в своєму матеріалі назвали його героєм.

Коли вогнегасник перестав працювати, чоловік повернувся до своєї вантажівки і взяв два баняки з водою, щоб далі гасити полум’я. Це не допомогло, оскільки вогонь був занадто сильним.

Жертвами трагічної події поблизу Щецина стали троє дітей, які подорожували зі своїми батьками. Судмедекспертам доведеться проводити тестування ДНК.

Українець врятував польську родину під час страхітливого ДТП поблизу Щецина, фото — SuperExpress

Українець врятував польську родину під час страхітливого ДТП поблизу Щецина, фото — SuperExpress

Джерело: Ракурс


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