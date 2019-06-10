ДТП у Польщі: українець врятував польську родину під час страхітливої аварії, фото — SuperExpress

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Український водій врятував польську родину під час страхітливої дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на півночі Польщі 9 червня.

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Під час зіткнення на трасі А6 загинуло шестеро осіб, а загалом постраждали 16 людей, повідомляє SuperExpress. Аварія сталася на дорозі до Свіноусьце. Відразу сім легкових авто зіткнулися із вантажівкою і загорілися.

Українець Андрій (журналісти не довідалися його прізвища — ред.) розповів, що вантажівка, за якою він їхав, в якийсь момент почала різко гальмувати. Потім він почув гуркіт і побачив полум’я. Українець зупинив свою фуру і побіг на допомогу, прихопивши вогнегасник.

Андрій не зміг відкрити двері, тому розбив скло в легковику, який разом із кількома іншими машинам перегородили дорогу.

Мені вдалося витягнути жінку і дітей, але чоловіка врятувати не зумів, — розповів українець польським журналістам, які в своєму матеріалі назвали його героєм.

Коли вогнегасник перестав працювати, чоловік повернувся до своєї вантажівки і взяв два баняки з водою, щоб далі гасити полум’я. Це не допомогло, оскільки вогонь був занадто сильним.

Жертвами трагічної події поблизу Щецина стали троє дітей, які подорожували зі своїми батьками. Судмедекспертам доведеться проводити тестування ДНК.