Не зевай за рулем: эксперты назвали страны Евросоюза с самой опасной ситуацией на дорогах (ИНФОГРАФИКА)

Австрия оказалась самой опасной для вождения страной ЕС

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Racurs.ua

Эксперты назвали страны Евросоюза с самой опасной ситуацией на дорогах.

Об этом идется в отчете экспертов Европейской обсерватории безопасности дорожного движения, который базируется на анализе статистической информации за период с 2006 по 2016 годы, сообщает издание Canvas Holidays.

Самой опасной для водителей страной ЕС оказалась Австрия, где на 10 тыс. жителей происходят 43,6 ДТП.

Далее в рейтинге расположились Германия и Бельгия, где этот показатель составляет 37,2 и 35,1 соответственно.

Следующие места у Словении и Португалии — по 31,4 ДТП.

Самой безопасной страной ЕС оказалась Дания — 5 ДТП на 10 тыс. жителей. У Кипра — 7,5 ДТП, у Финляндии — 8,5. Также в пятерку самых безопасных стран вошли Франция — 8,6 ДТП и Польша — 8,9.

В отчете подчеркивается, что жертвами ДТП в 2016 году в ЕС стали приблизительно 25,6 тыс. человек, еще 1,4 млн получили травмы.

Наиболее часто в ДТП попадают представители возрастных категорий 29−49 лет и больше 65-ти лет. Причем это характерно для всех стран ЕС — от «опасной» Австрии до «внимательной» Дании.

Самыми осторожными оказались представители возрастных категорий 18−24 года и 50−64 года.

Напомним, в 2016 году Украину назвали одной из самых опасных стран мира.