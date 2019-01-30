«Начало активной фазы геноцида русских»: реакция русскоязычного населения на антикоррупционные обыски у мэра Риги / Фото: wikimedia

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Racurs.ua

Бюро по борьбе с коррупцией Латвии сегодня провело обыски в доме и офисе мэра Риги Нила Ушакова, который занимает этот пост с 2009 года. Партия Ушакова «Согласие» пользуется поддержкой, прежде всего, русскоязычных жителей Латвии.

Сотрудники KNAB осуществили обыски в рабочем кабинете мэра Риги в здании Рижской думы и в его доме в Межапарке, входе которых была изъята папка с документами. После обыска Ушаков подтвердил журналистам, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией приходило с обысками, пишет Delfi.

Свою вину латышский чиновник отрицает.

«Даже если его сегодня не уведут в наручниках, происходящее — достаточно веское основание для того, чтобы объявить об отставке», — заявили представители оппозиции.

По данным СМИ, Ушаков фигурирует в деле о взятках, в получении которых также подозревают сотрудников Рижской думы и муниципальной транспортной компании Rigas Satiksme. Предположительно, предприятия из Польши и Чехии дали 800 тыс. евро взятки за поставку в Ригу почти 200 автобусов и троллейбусов.

Напомним, что президент Латвии 2 апреля 2018 года утвердил образовательную реформу, согласно которой школы национальных меньшинств переходят на латышский язык обучения. Соответствующие изменения в законодательство поддержали 58 депутатов, против было 18. Планируется, что в 1−6 классах не более 50% предметов будут преподаваться на латышском языке. В 7−9 классах — не менее 80%, а в средней школе (10−12 классы) обучение будет проходить только на государственном языке. Поправки вступят в силу 1 сентября 2019 года для первого класса, а для 8−11 классов — 1 сентября 2020−2021 годов.