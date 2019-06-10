Репрессии в Крыму: появилось видео сегодняшних обысков

Во время обысков в Крыму, фото: «Крымская солидарность»

https://racurs.ua/n122996-repressii-v-krymu-poyavilos-video-segodnyashnih-obyskov.html

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Сегодня российские оккупанты провели обыски и задержания по меньшей мере восьми человек в ряде регионов Крыма.

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Фейсбук-сообщество «Крымская солидарность» обнародовало видеозаписи, снятые во время этих событий.

Так, родители Ександера Сулейманова на видео рассказывают, что российские силовики с обысками пришли после шести часов утра. Семья как раз завершила осуществлять утренний намаз (пятикратную ежедневную обязательную молитву мусульман).

По их словам, силовики начали стучать в двери и окна, чтобы попасть в здание. Зайдя, они положили Сулейманова на пол, а также забрали имеющиеся в семье мобильные телефоны. По словам матери задержанного, один из силовиков, вероятно, был крымским татарином.

Впоследствии силовики дали прочитать Сулейманову какой-то документ, содержание которого родственникам задержанного не известно.

Напомним, во время сегодняшних обысков в доме жителя города Белогорска Ризы Омерова у его жены, которая находится на седьмом месяце беременности, начались преждевременные роды. Сейчас женщина находится в перинатальном центре в Симферополе.