Судью, которого подозревают в госизмене, освободили из-под стражи. Фото: interfax

https://racurs.ua/n122998-sudu-kotorogo-podozrevaut-v-gosizmene-osvobodili-iz-pod-straji.html

Ракурс

Подозреваемого в государственной измене крымского судью Валерия Чернобука освободили из-под стражи.

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Постановление Голосеевского райсуда о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей отменил Киевский апелляционный суд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры автономной республики Крым на своей странице в Facebook.

Адвокаты Чернобука настаивали на том, что Чернобук остается действующим судьей. Аргументом послужило решение Верховного суда от 29.11.2018 . Тогда коллегия, в которую вошли судьи Кассационного админсуда, признала противоправной постановление Верховной Рады об увольнении судьи и отменил решение.

Ранее защита дважды обращалась к этому решению во время заседаний о продлении содержания под стражей, но решение суда первой инстанции оставалось в силе.

В прокуратуре отметили, что согласно закону «О судоустройстве и статусе судей» отмена постановления парламента «Об освобождении судьи» не может быть основанием для восстановления в должности. Таким образом лицо не приобретает статуса судьи.

Вопрос об увольнении судьи относится исключительно к полномочиям Высшего совета правосудия.

Напомним, Чернобука арестовали в Киеве после сообщения Службы безопасности Украины о том, что судья способствовал России в обеспечении функционирования судов на территории оккупированного Крыма.

Как ранее сообщал «Ракурс», Верховный суд Украины опроверг информацию о возобновлении Чернобука в должности.