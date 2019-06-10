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Ракурс
Зеленський прийде до Конституційного суду. Фото: АП

Зеленський завтра прийде до Конституційного суду, який розгляне його указ про перевибори (ВІДЕО)

10 чер 2019, 17:22
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Новообраний президент України Володимир Зеленський заявив, що прийде до Конституційного суду (КСУ) на засідання, під час якого буде розглядатись конституційність указу президента щодо розпуску Верховної Ради.

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За словами Зеленського, це вперше за 28 років, коли президент йде на засідання КСУ. Розгляд питання запланований на 10.00 ранку 11 червня.

Зеленський стверджує, що він і його команда впевнені у своїй юридичній правоті і будуть відстоювати рішення, так як у суспільстві існує відповідний запит.

Як відомо, під час своєї інавгурації Зеленський заявив про розпуск парламенту. Причиною розпуску Ради президент назвав відсутність коаліції з 2016 року.

У свою чергу депутати звернулися до КСУ з заявою, що Зеленський порушує закон, а сам указ є неконституційним.

У зв’язку з розпуском Ради були призначені дострокові парламентські вибори, які заплановані на 21 липня. Наразі більшість партій представили свої виборчі списки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», нардеп-утікач Олександр Онищенко вирішив піти до парламенту як мажоритарник. Його дружина гімнастка Ганна Різатдіноватакож буде балотуватися від 93 округу.

Джерело: Ракурс


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