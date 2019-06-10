«Оппозиционный блок» объявил первую десятку кандидатов на выборах в Раду. Фото: Украина.Ру

https://racurs.ua/n123004-oppozicionnyy-blok-obyavil-pervuu-desyatku-kandidatov-na-vyborah-v-radu-spisok.html

Ракурс

«Оппозиционный блок» провел съезд под названием «Форум объединенных сил „Доверял делам“», во время которого партия представила свой избирательный список на внеочередных парламентских выборах, намеченных на июль этого года.

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Съезд «Оппоблока» и объединившихся с ним политсил состоялся сегодня в Киеве.

Список кандидатов в народные депутаты от «Оппозиционного блока»:

Евгений Мураев — действующий депутат Верховной Рады; Александр Вилкул — нынешний нардеп, экс-вице-премьер-министр; Геннадий Кернес — мэр Харькова; Геннадий Труханов — мэр Одессы; Вадим Новинский — действующий нардеп; Вадим Бойченко — городской голова Мариуполя; Владимир Буряк — мэр Запорожья; Богдан Андреев — городской голова Ужгорода; Ульяна Ткаченко — депутат Хмельницкого облсовета; Владимир Пилипенко — экс-депутат Верховной Рады.

Также в списке партии нашлись места для мэров многих других городов: Рени, Павлограда, Краснограда, Томака, Теплодара и Балаклеи.

Напомним, в воскресенье проходил съезд обновленной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Возглавит список кандидатов от этой политсилы сам экс-президент, на втором строчке разместился нынешний спикер Рады Андрей Парубий, а тройку лидеров замыкает вице-спикер ВР Ирина Геращенко.