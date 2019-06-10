Правительство разместит новые еврооблигации, идет поиск покупателей. Фото: 365info.kz

https://racurs.ua/n123002-markarova-pravitelstvo-razmestit-novye-evroobligacii-idet-poisk-pokupateley.html

Ракурс

Украина разместит новые еврооблигации со сроком оборота 7 лет. На этот раз облигации будут в евро.

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Украинское правительство уже начало готовиться к размещению ценных бумаг, а команда министра финансов Оксаны Маркаровой ищет потенциальных покупателей облигаций среди инвесторов. Процедура поиска продлится четыре дня. Об этом сообщила Маркарова на своей странице в Facebook.

В ближайшие четыре дня Маркарова и ее команда посетят четыре города Франкфурт, Мюнхен, Милан и Лондон, где будут общаться с потенциальными покупателями.

По информации СМИ, в размещении еврооблигаций Украины помогут два международных банка — Goldman Sachs и BNP Paribas.

Как известно, еврооблигации являются международными долговыми обязательствами в виде ценных бумаг. Их выпускают на срок от 1 до 40 лет. Облигации позволяют получать проценты (прибыль) в оговоренные сроки.

Украина впервые вышла на рынок еврооблигаций в феврале 1998 года. Тогда правительство выпустило облигации, которые были номинированы в немецких марках.

Как ранее сообщал «Ракурс», Евросоюз в декабре запустил размещение облигаций для предоставления Украине макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.