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«Гражданская позиция» Гриценко обнародовала первую десятку кандидатов на выборах. Фото: УП
«Гражданская позиция» Гриценко обнародовала первую десятку кандидатов на выборах (СПИСОК)https://racurs.ua/n123001-grajdanskaya-poziciya-gricenko-obnarodovala-pervuu-desyatku-kandidatov-na-vyborah-spisok.htmlРакурс
«Гражданская позиция», партия Анатолия Гриценко, назвала первую десятку в списке кандидатов в депутаты Верховной Рады на внеочередных выборах.
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«Гражданская позиция» представила своих кандидатов, которые поборются за места в парламенте, во время сегодняшнего съезда партии.
Список кандидатов в депутаты Верховной Рады от «Гражданской позиции»:
- Анатолий Гриценко — лидер партии ГП;
- Дмитрий Добродомов — глава политсилы «Народный контроль»;
- Николай Томенко — лидер партии «Родная страна»;
- Николай Катеринчук — глава «Европейской партии Украины»;
- Марина Соловьева — юрист и общественный активист;
- Анатолий Забарило — секретарь Львовского горсовета;
- Петр Ландяк — депутат Тернопольского горсовета;
- Николай Ладовский — глава Ивано-Франковской областной организации ГП;
- Егор Фирсов — бывший народный депутат Украины;
- Виктор Трепак — экс-замглавы СБУ.
Напомним, ранее сегодня стала известна первая двадцатка кандидатов в списке «Радикальной партии». Возглавил его лидер политсилы Олег Ляшко. На второй позиции разместился глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства ВР Виктор Гасалюк, а замыкает тройку кандидатов замглавы партии, нардеп Андрей Лозовой.
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