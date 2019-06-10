Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Гражданская позиция» Гриценко обнародовала первую десятку кандидатов на выборах. Фото: УП

«Гражданская позиция» Гриценко обнародовала первую десятку кандидатов на выборах (СПИСОК)

10 июн 2019, 17:49
999

«Гражданская позиция», партия Анатолия Гриценко, назвала первую десятку в списке кандидатов в депутаты Верховной Рады на внеочередных выборах.

Loading...

«Гражданская позиция» представила своих кандидатов, которые поборются за места в парламенте, во время сегодняшнего съезда партии.

Список кандидатов в депутаты Верховной Рады от «Гражданской позиции»:

  1. Анатолий Гриценко — лидер партии ГП;
  2. Дмитрий Добродомов — глава политсилы «Народный контроль»;
  3. Николай Томенко — лидер партии «Родная страна»;
  4. Николай Катеринчук — глава «Европейской партии Украины»;
  5. Марина Соловьева — юрист и общественный активист;
  6. Анатолий Забарило — секретарь Львовского горсовета;
  7. Петр Ландяк — депутат Тернопольского горсовета;
  8. Николай Ладовский — глава Ивано-Франковской областной организации ГП;
  9. Егор Фирсов — бывший народный депутат Украины;
  10. Виктор Трепак — экс-замглавы СБУ.

Напомним, ранее сегодня стала известна первая двадцатка кандидатов в списке «Радикальной партии». Возглавил его лидер политсилы Олег Ляшко. На второй позиции разместился глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства ВР Виктор Гасалюк, а замыкает тройку кандидатов замглавы партии, нардеп Андрей Лозовой.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Судьи от Украины в ЕСПЧ: Зеленский распустил созданную Порошенко комиссию и объявил новый конкурс

Владимир Зеленский ликвидировал созданную указом его предшественника конкурсную комиссию по отбору кандидатов в судьи от Украины в Европейском суде по правам человека и объявил новый конкурс

Новости Украины
18:05
Новости партнеров
Загрузка...