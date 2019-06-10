«Гражданская позиция» Гриценко обнародовала первую десятку кандидатов на выборах. Фото: УП

https://racurs.ua/n123001-grajdanskaya-poziciya-gricenko-obnarodovala-pervuu-desyatku-kandidatov-na-vyborah-spisok.html

Ракурс

«Гражданская позиция», партия Анатолия Гриценко, назвала первую десятку в списке кандидатов в депутаты Верховной Рады на внеочередных выборах.

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«Гражданская позиция» представила своих кандидатов, которые поборются за места в парламенте, во время сегодняшнего съезда партии.

Список кандидатов в депутаты Верховной Рады от «Гражданской позиции»:

Анатолий Гриценко — лидер партии ГП; Дмитрий Добродомов — глава политсилы «Народный контроль»; Николай Томенко — лидер партии «Родная страна»; Николай Катеринчук — глава «Европейской партии Украины»; Марина Соловьева — юрист и общественный активист; Анатолий Забарило — секретарь Львовского горсовета; Петр Ландяк — депутат Тернопольского горсовета; Николай Ладовский — глава Ивано-Франковской областной организации ГП; Егор Фирсов — бывший народный депутат Украины; Виктор Трепак — экс-замглавы СБУ.

Напомним, ранее сегодня стала известна первая двадцатка кандидатов в списке «Радикальной партии». Возглавил его лидер политсилы Олег Ляшко. На второй позиции разместился глава комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства ВР Виктор Гасалюк, а замыкает тройку кандидатов замглавы партии, нардеп Андрей Лозовой.